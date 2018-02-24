نشاطات اليوم الثالث لـ "فوروم الفرص والطاقات 2018": محاضرات وأمسيات موسيقة وشعرية وورش تدريب

A + A -

يواصل معرض "فوروم الفرص والطاقات" 2018 الذي ينظمه اتحاد "أورا" (يضم الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة -أوسب لبنان، لابورا، أصدقاء الجامعة اللبنانية وجمعية نبض الشباب) نشاطاته المتنوعة لليوم الثالث على التوالي، وتضمنت محاضرة عن الصليب الاحمر اللبناني تحدث فيها نبيه جابر عن أهمية التطوع في المؤسسات والدورات التدريبية التي يقدمها الصليب الأحمر اللبناني وقدمته الاعلامية منى طوق، طاولة مستديرة بعنوان"كيف تمّول جمعيتك تعاونيتك ومؤسستك؟"، أمسية شعرية مميزة تحية لروح الشاعر عصام العبدالله، شارك فيها شعراء وأصدقاء العائلة لقراءة شعره، حفل موسيقي أحيته "الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية"Le Bam بقيادة سيرغي بولون، لقاء حول التوعية على السلامة المرورية بتنظيم من مؤسسة "كن هادي"، محاضرة حول التوعية ضد المخدرات وأخرى حول "محبة الغير" من تنظيم الأب مجدي علاوي، عرض مسرحية "قصتنا سوا" لتلامذة المدرسة البطريركية في الربوة، لقاء توجيهي من الاستاذ دال حتي حول كيفية كتابة السيرة الذاتية والتقدّم للعمل وورشات تدريبية حول التنمية المهنية والفردية. كما عُرضت الأفلام القصيرة المختارة ضمن مهرجان "أورا" للأفلام القصيرة بحضور ممثلين ومخرجين.

طاولة مستديرة حول مصادر التمويل

شارك في الطاولة المستديرة "كيف تمول جمعيتك تعاونيتك ومؤسستك؟" كل من سيلفي فلاح (من الدائرة القانونية في مصرف لبنان)، الدكتور خاطر أبي حبيب عن مؤسسة كفالات، سيرج عويس عن التعاونية اللبنانية للإنماء، رنا الحلو عن USAID، ليون شمّاع عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، باتريك عتمة عن صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية USAID وأدارها المحامي وليد مرهج.

تحدثت سيلفي فلاح عن القروض المدعومة من مصرف لبنان، مشيرة الى انه منذ العام 1997 سعى مصرف لبنان الى دعم القروض الانتاجية عبر نظام خاص موقع مع وزارة المالية يهدف الى تخفيض الفوائد المدينة مقابل القروض الانتاجية وتبلغ فوائد هذه القروض المدعومة ما يعادل 4,2% للدولار الأميركي و 2,5% لليرة اللبنانية. وان القروض الانتاجية المكفولة بكفالة شركة كفالات بفائدة 2,7% للدولار الأميركي و2,5% لليرة اللبنانية. وفي العام 2009 أصدر المصرف برنامجاً لدعم نوع آخر من القروض وهو حوافز مصرف لبنان وضمّ هذا البرنامج القروض السكنية بالليرة اللبنانية بأنواعها كافة: القرض السكني المدعوم من مصرف لبنان بفائدة توازي 4,75% ، مؤسسة عامة للاسكان بفائدة 3,78% ، مصرف الاسكان بفائدة 3,75% ، الى بروتوكولات تعاون مع جهاز اسكان العسكريين والقضاة وقوى الأمن والأمن العام وامن الدولة ... بفائدة 2,628%. وأشارت فلاّح الى القروض غير السكنية بالدولارالأميركي بفائدة تعادل5,9%، وقروض التعليم العالي بفائدة 4%، قروض الأبحاث والتطوير بفائدة 2%، قروض بينية مرتبطة بالمجال الانتاجي أو شخصية (بناء منزل صديق للبيئة) بفائدة تعادل 1,25%، قرض الانتاج السينمائي بفائدة تعادل 1,25% ، قروض بناء المرآب الجماعي وقروض المغتربين. وهناك قروض للمؤسسات الصناعية ورواد الأعمال وقروض صغيرة للأشخاص الذين لا يتعاملون مع المصارف.

وتحدث الدكتور خاطر أبي حبيب عن تقديمات مؤسسة كفالات وتصل قيمة القرض الى مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية لفترة تمتد على سبع سنوات مع فترة سماح لسنة واحدة، كما أن كفالات تكفل من يقترض بـ 75% للمصرف والقرض مدعوم من مصرف لبنان بنسبة 4,5% . وان الكلفة في السابق كانت 2,6% بينما اليوم تصل الى 5,3% ولا تزال أرخص من الديون التي تستوفيها الشركات الخاصة والتي تصل الى 8% . ولفت الى انواع البرامج التي تكفلها مؤسسة كفالات منها كفالات الشجر أي زراعة وسياحة ... تصل قيمة القرض الى 480 مليون ليرة مع ثلاث سنوات فترة سماح، وكذلك كفالة الطاقة المستدامة لفترة عشر سنوات مع سنتين سماح بمبلغ يصل الى 640 الف دولار بتقسيط على 15 سنة. كما تحدث عن صناديق الرسملة والمشاريع الابتكارية والقروض التوسعية وحض على الاستثمار في اقتصاد المعرفة.

وتحدث ليون شمّاع عن تقديمات برنامج الأمم المتحدة الانمائي في التصنيع الزراعي ، مشيراً الى أن القطاع الزراعي يشكل 7% من الانتاج المحلي انما يعاني من مشاكل بنيوية لناحية التلوث وانخفاض مستوى المياه ، ورأى ان خطة التنمية ترتكز على ثلاثة محاور: قصيرة المدى وهي الدعم لمساعدة المجتمعات المحلية للحصول على القروض، طويلة المدى لدعم التعاونيات والشباب وبعيدة المدى بوضع سياسات عامة لبرامج تنموية محلية، مشيراً الى أن وكالة UNDP تعمل على خمسة محاور: دعم البنى التحتية من طرق ري وأسواق تجارية، بناء المهارات، مساعدة المؤسسات الزراعية بمعدات متطورة، الوصول الى اسواق جديدة وتطوير سلسلة القيمة. ولفت شمّاع الى أن دعم التعاونيات هو أفضل الطرق للتصنيع الزراعي من خلال تدريبات زراعية وتصنيع زراعي وتأمين مضخات ودعم المؤسسات النسائية، هذا يساعد على تحسين الوصول الى الاسواق لتسويق الانتاج بطرق متعددة. وختم بأن القطاع الاكثر ازدهاراً في المستقبل هو العسل والزعتر والفريكة.

برامج تنموية بفوائد مدروسة

وحاضرت رنا الحلو عن USAID وكيفية الاستفادة منها، وشرحت عن البرنامج الجديد "LIFE" الذي اطلقته لتوسيع المشاريع الصغيرة. وقد قدمت الوكالة من العام 1997 الى اليوم نحو 15 ألف قرض بقيمة 20 مليون دولار. ولفتت الى ثلاثة مكونات أساسية وهي الدعم المالي العام، التمويل الصغير للمؤسسات بهدف افادة الفئات الأكثر تهميشاً والعمل مع أصحاب المشاريع الصغيرة مباشرة. ويؤمن البرنامج خدمات التدريب المهني والارشاد وهبات مباشرة صغيرة. وتعمل الوكالة على مشروع تمويل الشركات الناشئة والتي لديها افكار ابتكارية.

وتحدث سيرج عويس عن تقديمات التعاونية اللبنانية للإنماء التي تتوجه غالباً الى المناطق النائية بحيث قدمت الى مؤسسات صغيرة في رميش وعين ابل والقبيات وشدرا تديرها نساء أو شباب وهي اليوم تشكل نموذجاً ناجحاً على هذا الصعيد. ولفت الى أن التعاونية تعمل على ان تفتح حساب للمقترض الذي لا يتعاون مع مصارف ليتعرف على كيفية الاستفادة وبالتالي الادخار. وأشار عويس الى أن سقف القرض الذي تقدمه التعاونية نحو 25 الف دولار يُقسط على 5 سنوات بفائدة تصل الى 6,50% أو 7,50% والعمل على توجيه المقترض نحو المؤسسات التي يستفيد منها.

وتحدث باتريك عتمة عن دور صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مشيراً الى أن عمل الصندوق هو لتخفيف حدة الفقر من خلال برامج تنموية وبرامج دعم المؤسسات وتأمين خدمات واستشارات أعمال وهدفها خلق صلة وصل بين المقترض والمصرف وتحضير الدراسات اللازمة وكل المستندات المطلوبة وذلك لايصال الشخص الذي يسكن المناطق النائية الى المصرف ومساعدته للاستفادة من القروض التنافسية التي تقدمها المصارف التي تتعامل مع الصندوق ونساعدهم بدراسة الجدوى الاقتصادية والمتابعة المجانية للملف واعطاء كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء. ولفت عتمة الى أن هناك نوعان من القروض: قرض غير مدعوم بفائدة تتراوح من 6 الى 8 % وقرض مدعوم بفائدة 3,25%. أما انجازات الصندوق فلخصها بـ: 10 آلاف مشروع تمويل، 11%مشاريع جديدة و 17%مشاريع أُنجزت من قبل نساء في الأرياف.

برنامج اليوم

ويتضمن برنامج اليوم السبت نشاطات مدرسية توجيهية لا سيما منها كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية اختيار الاختصاص، ورشة تدريب بعنوان "Real team building matters" يقدّمها المهندس يوسف خوري، ورشة عمل بحضور الوزراء المعنيين حول تقديمات الوزارات وطرق الاستفادة منها الطاقة والمياه، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، الزراعة، الشباب والرياضة والأشغال العامة ويديرها جرجس سمعان، حفل تكريم نخبة من المزارعين والحرفيين، ورشة تدريب في مجال التنمية المهنية والفردية حول تقييم الداء وأهميته في تطوير المهارات الفردية، ندوة وتوقيع كتاب حول "فيلوكاليا الآباء النبهاء" للدكتورة أمال الحاوي وريمون رزق، حفل تكريم طالبات وطلاب متفوقين في الجامعة اللبنانية ، أمسية ترانيم دينية تحييها جوقة ""Agapeé" وعشاء قروي وتراثي.

يستمر المعرض الى الخامس والعشرين منه ويفتح أبوابه من العاشرة صباحاً الى العاشرة مساءً.