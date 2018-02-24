حبيب يستكمل لقاءاته في الميناء

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استكمل رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء السيد انطوان حبيب جولاته التي يقوم بها بزيارة اهالي الميناء وطرابلس حيث زار على راس وفد من الجمعية دارة السيد طلال عرب في المدينة التقى فيها عددا من الاهالي الذين حضروا لاستقباله.

واعرب حبيب خلال اللقاء عن سعادته لتواجده بين اهله شاكراً اصحاب الدار والحضور على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ان مدينة الموج والافق لطالما امتاز اهلها بترابطهم ومحبتهم للضيوف، واستمع حبيب خلال اللقاء للاوضاع العامة التي تشكل هاجساً لدى الاهالي مشدداً على ان جمعية انماء طرابلس والميناء تضع مصلحة المدينة واهلها في سلم اولوياتها وصلب اهتماماتها ومتابعتها لدى كافة دوائر القرار.