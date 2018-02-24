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مجموعة e-بلدتي تطلق برنامجها الإعلامي التسويقي

24
FEBRUARY
2018
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برعاية وزير الإعلام ملحم الرياشي، أطلقت مجموعة "e-بلدتي" برنامجها الإعلامي التسويقي، الذي يتضمن خصائص دعائية وتسويقية كثيرة أبرزها تطبيقاً للهواتف الذكية خاص بالبلديات، البلدات، الرعايا والجمعيات، وذلك يوم الخميس 22 شباط 2018 ، في صالة Domaine Cardinal الكسليك.
وتميّز الحفل بمشاركة حشد من الفعاليات السياسية، الدينية، البلدية، الإختيارية والتربوية، وممثلين عن القادة الأمنيين ، والأحزاب، إضافة الى وجوه سياسية أبرزها النائب الدكتور يوسف خليل وئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح، رئيس بلدية جونية جوان حبيش ومرشحين للانتخابات النيابية المقبلة والقائمقامين ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية.
 
وأكد فريق عمل "e-بلدتي" أن مجموعتهم انطلقت في عملها الميداني والإعلامي من قضاء كسروان إلى كل لبنان، مؤكدين أن ذلك كان ثمرة جهود فريق متخصص عمل على نقل صورة بلادنا الجميلة التي تتميّز بالتنوّع واحتضان مختلف الثقافات الإنسانية. وحرص فريق "e-بلدتي" على نقل "صورة لبنان الحضارة والتاريخ، لبنان السياسة والقانون"، واضعاً بين أيدي المواطنين والبلديات تطبيقاً يواكب التطور والسرعة ويسهل المعاملات الرسمية بخاصة تلك المتعلقة بالمخاتير والبلديات.
 
وأكد مؤسسا البرنامج قزحيا صقر وجوني حساب خلال حفل الإطلاق أن "طموح e-بلدتي أكبر بكتير من قصة وثائقي، بل أن نظرتها إلى المستقبل تتعدى حدود الإنماء و السياحة والعمل في مجال الخدمات الرقمية و المعلوماتية ، مروراً بالسرعة في تلقي آخر الأخبار والمستجدات ، وصولاً إلى خلق صلة تواصل سهلة وسريعة رغم بُعد المسافة أحياناً بين المواطن وبلدته أو بلديته أو رعيته". وأضاف المؤسسان أن هذا التطبيق "سهل التحميل على أي هاتف ذكي ، وهو من الأوائل في لبنان إذ يجمع بين الخدمة السريعة للمواطن ومصدر للإستفسار والحصول على معلومات بطريقة متطورة وسريعة تسهّل المعاملات رغم الإرتباطات اليومية وإنشغلات الحياة.
 
بدوره هنأ الوزير رياشي في كلمته التي ألقاها ممثله السيد طوني نجم، "اللبنانيين واللبنانيات على فكرة تطبيق e-بلدتي الذي أصبح بمتناول الجميع، نظراً إلى أنه يسهّل حياة المواطنين"، مثنيا ًعلى دور الشباب اللبناني في إطلاق تطبيق رائد متطور وسهل، يدل في أبرز ما يدل إليه "على تعلق الشباب ببلدهم". وقال نجم أن "الإهتمام بالشباب وادخال دم جدید على أقسام وزارة الحوار والتواصل، وهو الإسم الجدید الذي ستحمله وزارة الإعلام بعد تطويرها، يُعدّ الشغل الشاغل للوزير رياشي".
 
من جهة أخرى، أكد ممثل غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الأب عبدو أبو كسم أن "لقاءنا اليوم يشكّل حافزاً أساسيّاً في الدفع بمسيرة الإعلام والتواصل والحوار التي قادها معالي وزير الإعلام"، مضيفاً: "كم يفرحنا لا بل يطمئننا إنّه في خضم المعارك الإعلاميّة الّتي نشاهدها على الشاشات للأسف وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجعل من بعض إعلامنا إعلاماً هابطاً، أن نتشارك اليوم مع مجموعة e-بلدتي في إطلاق برنامجٍ إعلاميٍ راقٍ وهادفٍ يشكّل حلقةً تجمع بين المجالس البلديّة والإختياريّة ولجان الأوقاف، لتجعل منها مساحة واحدة تساهم في خدمة المجتمع والوطن، وترقى بالإنسان اللبناني إلى مستوى من العلم والمعرفة والثقافة، تبني الفرد وتؤسّس لمواطنة تليق بوطن الأرز وأرض القداسة ومنبع القدّيسين".
 
وختم ابو كسم كلمته بشكر مجموعة "e-بلدتي" على هذا الإنجاز الكبير قارناً إياه "ببركة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشاره بطرس الرّاعي، متمنياً لكم مزيداً من التقدّم والنجاح".
 
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