living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عندما يتحوّل التلميذ المراهق سفّاحاً

24
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
د. أنطوان الشرتوني -
 
 
قبل موعد الإنصراف من المدرسة في مقاطعة فلوريدا الأميركية، تسلّل التلميذ السابق نيكولاوس كروز إلى أروقتها وفتَح النارَ على تلامذتها... ما أوقع 17 قتيلاً. هذه المعلومات تمّ تداولُها على التلفزيونات ونشرات الأخبار وعبر جميع وسائل التواصل الإجتماعية. ولكن ما لم يتمّ تداولُه هو لماذا يتحوّل بعض التلامذة إلى وحوش، يدوسون ويقتلون كلَّ مَن يظهر أمامهم؟ ما هو تحليل شخصيّة هؤلاء التلامذة؟ وكيف يفسّر علمُ نفس الجريمة هذه التصرّفات الخطيرة؟
 
حصلت جرائم كثيرة في المدارس في كل أنحاء العالم، والجدير ذكره أنّ معظم سفّاحي هذه الجرائم ينتحرون بعد إقدامهم على فعلتهم. فما هو التكوينُ النفسي للسفّاح الشاب الذي يقتل من دون رحمةٍ تلامذةَ مدرستِه؟
 
القتلُ عبر التاريخ
 
عرف المجتمع الإنساني القتلَ منذ بداية الأزمان، وذُكر ذلك في الكتب المقدّسة، مثلاً عندما قتل «قايين» أخاه «هبيل»... ولم يتوقف القتلُ منذ ذلك الحين حتّى يومنا هذا. ولكنّ هناك القاتل... وهناك السفّاح الذي لا يكتفي بقتل شخصٍ واحد، مدفوعاً بعطشه للدماء والقتل. ومِن أشهر السفّاحين عبر التاريخ، يمكن ذكر «جيل دو رايس» Gilles de Rais، (1404، فرنسا) حيث قتل ما بين 200 و600 طفل تتراوح أعمارهم ما بين الـ6 والـ18 عاماً.
 
ومَن منا لم يقرأ كتاباً أو يشاهد فيلماً أو مسرحيةً عن حياة الأختين «ريا وسكينة» المصريّتين، اللتين قَتلتا حوالى 13 إمرأة بعد سرقتهنّ وقامتا بدفنهنّ في منزلهما. إلى ذلك، هناك «جيفري دامر» Jeffrey Dahmer الأميركي الذي عُرِفَ بقاتل الشباب الذكور.
 
والقتل والسفح دقّ أبواب المدارس، حيث نسمع دائماً أخباراً عن المذابح التي تشهدها العديد من المدارس من قبل تلامذتها. ففي نيسان سنة 1999، قام التلميذان «هاريس» و«كيبولد» بقتل 12 تلميذاً ومربّياً وجرح 20 شخصاً في مدرسة «كلومباين» في ولاية كولورادو الأميركية.
 
وفي سنة 2007، في فنلندا، إحدى البلدان السكادينافية، قتل التلميذ «أوفينن» 8 أشخاص بينهم تلامذة وممرّضة المدرسة والمديرة كما جَرح 12 شخصاً آخرين.
 
التلميذُ المراهق... السفّاح
 
بشكل عام، يتمتّع القتلة بشخصيّة مختلفة عن الأشخاص المسالمين. وعموماً، يمكن ملاحظة بوادرُ استعدادٍ للجريمة في تصرّفاتهم، كما نجد لديهم بعض الإنفعالات غير السويّة. ويمكن أن يكتسبَ الإنسانُ سلوكه وميله إلى الجريمة من بيئة حاضنة للإجرام تدفعه إلى ارتكابه.
 
وعادةً تكون شخصيّة المراهق «المجرم» على النحو التالي:
 
أولاً، من أهم صفات المراهق «السفّاح»، إزعاج الآخرين ومضايقتهم، وهو لا يبالي بمشاعر الغير وحقوقهم. يرسل تهديداتٍ لأقرانه في المدرسة ويتحدّى الأساتذة والمربّين والمسؤولين عنه. يكره المدرسة والتلامذة ونظامها الداخلي وكل ما له علاقة بها.
 
ثانياً، لا يرضخ للقوانين والأعراف والمعايير الإجتماعية، ويتصرّف بطريقة إندفاعية وهجومية دون أن يدرك عواقبَ أفعاله اللاعقلانية. علاقته بوالديه تعرف مشكلات كثيرة وخصوصاً مع الوالد. وتنتقل عدوانية المراهق «السفّاح» المفرطة تجاه المجتمع وتجاه كل مَن يعترض طريقه كالشرطة مثلاً.
 
ثالثاً، على صعيد النموِّ النفسيّ لشخصيّته، يعاني هذا المراهق «السفّاح» إضطراباً مستمراً في السلوك خلال كل فترة البلوغ، ترافقها مشكلات كثيرة وعدوانية تجاه شتّى الأشخاص من جميع الفئات العمريّة وليس فقط زملاء المدرسة أو الأصدقاء في الحيّ...
 
رابعاً، هذا المراهق متهوِّر، قريبٌ إلى الهيجان واللاعقلانية، وقد يشكّل سلوكُه هذا خطراً على حياته الشخصية وحياة الأشخاص القريبين منه. كما يمكن أن يُلحقَ الأضرارَ بممتلكات الغير ويدمرَّها بشكل كامل.
 
خامساً، هناك مراهقون، ذوو شخصية إنطوائية أو شخصية معادية للمجتمع، يحبّون تعذيبَ الحيوانات وقتلها بدمٍ باردٍ جداً. كما يمكن أن ينخرطوا في مشكلاتٍ أخرى كالسرقة والخداع وتعاطي المخدرات... وغيرها من المشكلات القضائية.
 
سادساً، إستعمالُ القوة الجسديّة خلال المشكلات وعدم الشعور بالمسؤولية.
 
ونجد بعض الأحيان، شخصيةً مغايرة عن ما ذكرنا، تكون ذات إضطراباتٍ نفسيّةٍ كبيرة تدفع المراهقَ إلى ارتكابِ أبشع الجرائم تجاه أقرانه. وطبعاً سبب تلك التصرّفات هو طفولة بائسة.
 
الأسبابُ... نفسيّة!
 
تُجمع كلّ الدراسات النفسيّة حول موضوع الإجرام وشخصية المجرم على أنّ طفولةَ وحياةَ هذا الشخص كانت حزينة ومضطربة. فأهمّ الأسباب التي يمكن أن تساعدَ على نموِّ هذه الشخصية تعود جميعُها إلى الطفولة المضطربة، ونذكر منها:
 
• عدمُ التوازن الإجتماعي خلال طفولة المراهق المجرم، ونجد خصوصاً تغيّراتٍ كثيرة ومتلاحقة خلال نموِّه النفسي. هذه التغيّرات تشمل: السكن، المدرسة، إنفصالُ الأهل، السفر...
 
• تربية خاطئة، وعدوانيّة مطلقة من الأهل تجاه الطفل، وتغيّرات في العلاقات الشخصية، مع عدم إصغاء كلا الوالدين لمشكلات الطفل، ومعاناته من الحرمان العاطفي. بالإضافة إلى تصرّف الأهل بعصبيّةٍ مع الجميع من دون تفريقٍ بين شخص وآخر، أي مع الغرباء ومع أطفالهم... بشكلٍ مستمرّ.
 
• تعرّض الطفل للعدوانية من الأشخاص الذين يحاوطونه. هذه العدوانية يمكن أن تشمل العدوانية اللفظية، الجسدية، أو حتّى الجنسية.
 
• على صعيد التحليل النفسي، لم تتكوّن عند الطفل الأنا الأعلى التي تفرض عليه احترامَ القوانين والمعايير الإجتماعية. وعادةً لا تتكوّن الأنا الأعلى بسبب عدم وجود الأب بشكل فعلي في حياة الطفل خلال مرحلة عقدة أوديب.
 
• وفي إطارِ جوٍّ عائليّ مشنّج وعنيف تتكوّن العدوانية في نفس الطفل وصولاً إلى ميله لأذيّة الآخرين وأذيّة نفسه.
 
التعامل والعلاج
 
يصعب التعامل مع الأشخاص العنيفين الذين يعانون نفسيّاً. فالتقلّبات المزاجية لا تساعد الشخص على الاستمرار بجلسات الحوار مع الاختصاصي النفسي، كما لا يستطيع التركيز على الذات بسبب اضطراباته الداخلية. ولكن لا يمكننا التعميم.
 
الإرشاد النفسي والإرشاد العائلي، يلعبان دوراً أساساً في توعية الأفراد خصوصاً الذين يعيشون ضمن عائلة «مريضة»، أي الأب والأم غائبان وبعيدان عن أطفالهما، كما يمكن أن ينتميَ هذا الفرد إلى بيئة تحفِّز النشاط العدواني تجاه الآخر. فالإرشادُ النفسي يخفّف من الإحتقان والغضب والقلق عند الإنسان.
 
أما العلاج النفسي فيكون ضرورياً خصوصاً عند الأشخاص الذين يتمتّعون بإستعداد للعدوانية وللقتل. ويبقى الدورُ البارز للعائلة التي تلعب دوراً أساساً في تربية الطفل وتحديد شخصيّته وسلوكه أكان سويّاً أم لا.
 
 
 
 
 
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout