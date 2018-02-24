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أسرار الصحف ليوم السبت 24 شباط 2018

24
FEBRUARY
2018
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الجمهورية

يرشّح طرف سياسي كبير شخصيات من خارج طائفته بشكل مستقل عن لوائحه الرسمية كمرشحي إحتياط لسد أي ثغرة تحدث في حال تغيّرت صورة التحالفات بعد إقفال باب الترشيح.

فضّل أمين عام حزب أن يعلن بنفسه أسماء مرشّحي حزبه لإمتصاص حال الإمتعاض داخل قواعده الشعبية الناتجة من إعتراضات على بعض الترشيحات.

رأت جهة مخوّلة دفع مستحقات رواتب موظفي قطاع مهم أنها مكبّلة بسبب قرارات رسمية ولا حاجة لعقد إجتماعات ما لم يطرأ عنصر جديد في الملف.

 

البناء

خفايا
لفتت أوساط سياسية إلى تمديد مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد إقامته في لبنان، مشيرةً إلى أن هذا التمديد يندرج في خانة التهويل والضغط على المسؤولين اللبنانيين للقبول بمقترحاته بشأن البلوك التاسع النفطي في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. مقترحات الدبلوماسي الأميركي لا تزال تواجَه برفض لبناني جامع. وهذا ترجمة لشعار أن زمن الهزائم قد ولّى ومعه «الهالة» الأميركية الزائفة.

كواليس
تتابع القيادة الأميركية للمنطقة الوسطى التي يقع العراق في قلبها تفاصيل الترشيحات والتحالفات الانتخابية وتسعى للتدخل مع مَن تعتبرهم أصدقاء بداعي التشاور ولا يُخفي الأميركيون تحت شعار إبعاد النفوذ الإيراني طلباتهم برفض تحالفات وترجيح تحالفات وهم يعترفون لمن يسمّونهم أصدقاء بأنهم لم يجدوا بعد الوصفة التي تسمح بالقول إنّ الأغلبية المقبلة في البرلمان العراقي لن تكون مؤيدة لاتفاقية تجديد بقاء القوات الأميركية في العراق...

 


اللواء

غمز
بات بحكم الغالب أن نائباً أثار لغطاً في غير مناسبة، قد لا يكون مرشحاً على أية لائحة.

لغز
لا يزال نائب سابق من إحدى «خلايا الأزمات» يواجه مأزقاً انتخابياً في دائرته ترشيحاً وتحالفاً.

همس
عُقد مؤخراً اجتماع بين رئيس تيّار مسيحي ولجنة متابعة من بلدة شوفية كبرى!

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