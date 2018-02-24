انتخابات 2018 - 133 مرشحاً لغاية اليوم

133 مرشحاً لغاية اليوم السبت 24 آذار 2018:
البقاع 1 ــ زحلة
أرمن أرثوذكس: لينا كوكجيان
روم كاثوليك: نقولا المعلوف
نقولا فتوح
موسى فتوش
سنّي: سعيد سلوم، عماد ميتا
شيعي: هاني أبو حمدان
ماروني: سمير صادر
البقاع 2:
البقاع الغربي وراشيا
درزي: فيصل داود، وائل أبو فاعور
روم أرثوذكس: إيلي فرزلي
سنّي: عبد الرحيم مراد، علي الجاروش، علاء الدين الشامي
البقاع 3 ــ بعلبك الهرمل:
روم كاثوليك: ألبير سامي منصور
سنّي: عبد الله محمد الشل
شيعي: جميل السيد، عباس عساف، فيصل الحسيني، حمد ديب
ماروني: شوقي الفخري
الجنوب 1 ــ جزين:
روم كاثوليك: جوزيف متري
ماروني: إيلي رزق، زياد أسود
صيدا
سنّي: علي الشيخ عمار
الجنوب 2
صور:
شيعي: حسين مازح، علي خريس، عناية عز الدين
قرى صيدا
روم كاثوليك: ميشال موسى
شيعي: نبيه بري
الجنوب 3
النبطية: شيعي: هاني قبيسي
بنت جبيل: شيعي: أيوب حميد، علي بزي، صلاح نور الدين
مرجعيون وحاصبيا:
درزي: أنور الخليل
روم أرثوذكس: أسعد حردان
سنّي: أكرم فرحات، قاسم هاشم
شيعي: علي خليل
الشمال 1 ــ عكار
روم أرثوذكس: أسعد درغام
سنّي: كرم الضاهر، سمر البيطار، محمد يحيه، علي أسعد، وجيه البعريني، علي عمر، سعد الخالد، محمود حداره، رولى المراد
علوي: حسين السلوم، محمد تامر
ماروني: مخايل ضاهر، جورج نادر
شمال 2:
الضنية:
سنّي: راغب رعد، جهاد الصمد، سمر فتفت، أيمن جمال، نافذ الصمد
المنية:
سنّي: وليد المصري
طرابلس
أرثوذكس: منزه صوان
سنّي: علي الأيوبي، طه ناجي، عبد الناصر المصري، محمد سلهب، علي نور
علوي: محمد جحجاح، هشام إبراهيم
الشمال 3
الكورة: أرثوذكس: جو حبيب
بشري: ماروني: سعيد طوق
زغرتا: ماروني: سليم كرم
بيروت الاولى
أرمن كاثوليك: جان طالوزيان
أقليات: انطوان بانو، توفيق هندي
روم أرثوذكس: ميشال تويني، زياد عبس
روم كاثوليك: نقولا صحناوي
ماروني: مسعود الاشقر
بيروت الثانية
درزي: زينة منذر، فيصل الصايغ
أرثوذكس: خليل برمانه
سنّي: محمد بعاصيري، مروان سلام، سعد الدين الوزان، فؤاد مخزومي، عصام برغوت، خالد حمود، محمد زياد العجوز، خلود الوتار
شيعي: مازن التامر، يوسف بيضون، ربيع بعلبكي، وسام عكوش، محمد خواجه.
جبل لبنان 1
جبيل
شيعي: مصطفى الحسيني، محمد ديب حيدر أحمد، محمود عواد
ماروني: زياد الحواط، فارس سعيد
كسروان ماروني: نعمه افرام، الياس خليل، شامل روكز، يوسف خليل، سيلفادور شيحا
جبل لبنان 2 ــ المتن:
روم أرثوذكس: غسان مخيبر، ميشال المر
روم كاثوليك: ميشال مكتف
ماروني: إميل كنعان، سركيس سركيس، إبراهيم كنعان
جبل لبنان 3 ــ بعبدا:
درزي: هادي أبو الحسن، سهيل الاعور
شيعي: فادي علامة، مي الخنساء
ماروني: ناجي غاريوس، آلان عون، حكمت ديب، صلاح حنين
جبل لبنان 4
الشوف:
درزي: تيمور جنبلاط، وئام وهاب، مروان حمادة
روم كاثوليك: نعمة طعمة
سنّي: محمد الحجار، الياس البراج، بلال عبدالله
ماروني: فريد البستاني، ناجي البستاني، إيلي عون، زياد الشويري
عاليه:
درزي: أكرم شهيب
روم أرثوذكس: وليد خير الله
ماروني: سيزار أبي خليل، راجي السعد، هنري الحلو