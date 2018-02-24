انتخابات 2018 - 133 مرشحاً لغاية اليوم

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133 مرشحاً لغاية اليوم السبت 24 آذار 2018:

البقاع 1 ــ زحلة

أرمن أرثوذكس: لينا كوكجيان

روم كاثوليك: نقولا المعلوف

نقولا فتوح

موسى فتوش

سنّي: سعيد سلوم، عماد ميتا

شيعي: هاني أبو حمدان

ماروني: سمير صادر

البقاع 2:

البقاع الغربي وراشيا

درزي: فيصل داود، وائل أبو فاعور

روم أرثوذكس: إيلي فرزلي

سنّي: عبد الرحيم مراد، علي الجاروش، علاء الدين الشامي

البقاع 3 ــ بعلبك الهرمل:

روم كاثوليك: ألبير سامي منصور

سنّي: عبد الله محمد الشل

شيعي: جميل السيد، عباس عساف، فيصل الحسيني، حمد ديب

ماروني: شوقي الفخري

الجنوب 1 ــ جزين:

روم كاثوليك: جوزيف متري

ماروني: إيلي رزق، زياد أسود

صيدا

سنّي: علي الشيخ عمار

الجنوب 2

صور:

شيعي: حسين مازح، علي خريس، عناية عز الدين

قرى صيدا

روم كاثوليك: ميشال موسى

شيعي: نبيه بري

الجنوب 3

النبطية: شيعي: هاني قبيسي

بنت جبيل: شيعي: أيوب حميد، علي بزي، صلاح نور الدين

مرجعيون وحاصبيا:

درزي: أنور الخليل

روم أرثوذكس: أسعد حردان

سنّي: أكرم فرحات، قاسم هاشم

شيعي: علي خليل

الشمال 1 ــ عكار

روم أرثوذكس: أسعد درغام

سنّي: كرم الضاهر، سمر البيطار، محمد يحيه، علي أسعد، وجيه البعريني، علي عمر، سعد الخالد، محمود حداره، رولى المراد

علوي: حسين السلوم، محمد تامر

ماروني: مخايل ضاهر، جورج نادر

شمال 2:

الضنية:

سنّي: راغب رعد، جهاد الصمد، سمر فتفت، أيمن جمال، نافذ الصمد

المنية:

سنّي: وليد المصري

طرابلس

أرثوذكس: منزه صوان

سنّي: علي الأيوبي، طه ناجي، عبد الناصر المصري، محمد سلهب، علي نور

علوي: محمد جحجاح، هشام إبراهيم

الشمال 3

الكورة: أرثوذكس: جو حبيب

بشري: ماروني: سعيد طوق

زغرتا: ماروني: سليم كرم

بيروت الاولى

أرمن كاثوليك: جان طالوزيان

أقليات: انطوان بانو، توفيق هندي

روم أرثوذكس: ميشال تويني، زياد عبس

روم كاثوليك: نقولا صحناوي

ماروني: مسعود الاشقر

بيروت الثانية

درزي: زينة منذر، فيصل الصايغ

أرثوذكس: خليل برمانه

سنّي: محمد بعاصيري، مروان سلام، سعد الدين الوزان، فؤاد مخزومي، عصام برغوت، خالد حمود، محمد زياد العجوز، خلود الوتار

شيعي: مازن التامر، يوسف بيضون، ربيع بعلبكي، وسام عكوش، محمد خواجه.

جبل لبنان 1

جبيل

شيعي: مصطفى الحسيني، محمد ديب حيدر أحمد، محمود عواد

ماروني: زياد الحواط، فارس سعيد

كسروان ماروني: نعمه افرام، الياس خليل، شامل روكز، يوسف خليل، سيلفادور شيحا

جبل لبنان 2 ــ المتن:

روم أرثوذكس: غسان مخيبر، ميشال المر

روم كاثوليك: ميشال مكتف

ماروني: إميل كنعان، سركيس سركيس، إبراهيم كنعان

جبل لبنان 3 ــ بعبدا:

درزي: هادي أبو الحسن، سهيل الاعور

شيعي: فادي علامة، مي الخنساء

ماروني: ناجي غاريوس، آلان عون، حكمت ديب، صلاح حنين

جبل لبنان 4

الشوف:

درزي: تيمور جنبلاط، وئام وهاب، مروان حمادة

روم كاثوليك: نعمة طعمة

سنّي: محمد الحجار، الياس البراج، بلال عبدالله

ماروني: فريد البستاني، ناجي البستاني، إيلي عون، زياد الشويري

عاليه:

درزي: أكرم شهيب

روم أرثوذكس: وليد خير الله

ماروني: سيزار أبي خليل، راجي السعد، هنري الحلو