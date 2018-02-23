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أمل وحزب الله: اضراب رابطة الأساتذة المتفرغين مستهجن وغير مبرر والثلاثاء يوم تدريس عادي

23
FEBRUARY
2018
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 أصدر المكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله، تعليقا على الدعوة للاضراب من قبل الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، البيان الآتي: "نتيجة الجهود المبذولة، توصلنا الى إيجاد حل لمسألة التعميم رقم (2) بموافقة رئاسة الجامعة على الآلية التي تحفظ النظام وتلحظ خصوصية الأستاذ الجامعي، ثم لاحقا أصدرت الهيئة التنفيذية بيانا من خارج سياق المسألة والتي كان ينتظر الأساتذة حلها، وتعرضت للمذكرة التوجيهية الصادرة عن رئاسة الجامعة والموجهة للعمداء والمدراء والإداريين، وقد استشعر بعض أهل الرابطة بأن المذكرة تستهدفهم على قاعدة "كاد المريب أن يقول خذوني"، والمثير للدهشة أن بيان الرابطة يتحدث عن وقفتها ضد "جنوح السلطة وتهشيمها للجامعة" فيما القاصي والداني يعرف الرابطة رئيسا وأعضاء ومن يمثلون من قوى السلطة التنفيذية.

وعليه يؤكد الطرفان على ما يلي:

- رفض الدعوة للاضراب المستهجن وغير المبرر بالشكل وبالمضمون.

- توقف الطرفان عند اصرار البعض على الدعوة للاضراب رغم كل الدعوات للحل وبروز امكانية حقيقية للتفاهم، ورغم غياب اطراف اساسية في جلسة الرابطة، في وقت تستلزم الدعوة للاضراب حدا معقولا من التوافق والميثاقية لانجاحه.

- يعتبر الطرفان ان الدعوة للاضراب خطوة لا تليق بالاستاذ الجامعي كونها تستبطن دعوته لعدم الالتزام بالنظام، وكونها تغطية لمخالفات حاصلة في اكثر من كلية.

- يدعو الطرفان الهيئة التنفيذية للرابطة الى اعتماد مواجهة الاستحقاقات امام الجامعة واستاذها كاولوية واعتماد كل السبل التي تحفظ وحدة الرابطة.

ولهذا، فان الطرفين يعلنان رفضهما للاضراب، على ان يكون يوم الثلاثاء يوم تدريس عادي، ويناشدان العودة عن البيان واعتماد الحوار البنّاء لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية ولبنان.

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