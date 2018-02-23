بالفيديو - ما جديد اسعار الدواء في لبنان؟

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750 ليرة هو المبلغ المقطوع الذي اضيف على كل اصناف الادوية التي يبلغ سعرها اقل من ٢٥ الف ليرة ، اي معظم الادوية اليومية ، بحسب قرار وزير الصحة الصادر قبل يومين. مبلغ سيتحمله المواطن خدمة لمصلحة الصيدلي الذي انخفضت ارباحه جراء انخفاض اسعار الادوية ‎زيادة ال 750 ليرة نجحت وزارة الصحة في تحييد الانظار عنها وتبريرها عبر تسليط الضوء على انخفاض اسعار الدواء بنسبة تصل الى 70% وبمعدل 29,6% .

فاصدرت اليوم بيانا اوضحت فيه ان 913 دواء ً اعيد تسعيرُها هذا العام وقد تم اعادة النظر باسعار 50 بالمئة لتاريخه والباقي خلال الايام القليلة المقبلة هذا الانخفاض المستمر منذ العام 2013 لم تعترض عليه نقابة الصيادلة، الا انها تحركت منذ 8 اشلهر تقريبا بعدما اصبح هذا القطاع الصحي مهددا بعيدا من كل ما سبق فالاهم يبقى ان فاتورة استيراد الادوية سنويا تبلغ مليار و 200 مليون دولار، مبلغ يمكن تخفيضه الى النصف بموجب سياسية تعطي حوافز للصناعة المحلية الا ان هذا الامر لم يحصل مطلقا بسبب سيطرة مافيات الادوية على هذا السوق منذ عقود.(التفاصيل في الفيديو المرفق)