من علامات أزماتنا... علاقتنا بالرقم

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

من علامات أزماتنا، أو مأزقنا الوطني المستدام، علاقتنا بالرقم، أو سكيزوفرينيا الأرقام في حياتنا ...

لا أحد منا يحب الكلام عنها، منذ أيام الدراسة ربما، وكوابيس علامات الامتحان ...

لكنها الأرقام وحدها، منذ ذلك الزمن، هي من تحدد نجاحنا أو فشلنا ... فيما نحن

نحترف الهرب منها إلى البلاغة والمبالغة ...

هكذا تبدو أيامنا الراهنة رتيبة، مملة، موحشة قاسية ...

في الكهرباء، هناك قياس بين رقم التغذية ورقم التعرفة ...

في الموازنة ثمة دوامة بين رقم الدين والعجز والناتج والفائدة، والجهد البلا فائدة ...

في النفايات، مأزق بين نسب الأوكسيد كاربون ونسبة الفرز ومنسوب الإفرازات الغرائزية في مرحلة انتخابية ...

لم يكن ينقصنا غير قانون انتخابي يقوم كله على الأرقام، لا لائحة فيه ولا من يلوحون لمحدلة، قانون معقد على قاعدة أرقام نسبة التفضيلي، على رقم المقترعين معطوفين على أرقام الترتيب، في بلد لم يعتد أي ترتيب ...

رقم واحد لا يزال يسيطر على حياتنا السياسية، إنه رقم الأرصدة المصرفية، في زمن انتحار الكِتاب، وانقراض أي مكتوب يتعدى رقم حروفه، رقم الـ 280 التغريدية

الشهيرة ...

أمَا قيل في مأساتنا هذه، أن الرقم عندنا وجهة نظر؟!