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انتخابات 2018: حزب الله يكشف.. اكتملت اللائحة باستثناء هذا المقعد!

23
FEBRUARY
2018
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أكد نائب أمين عام"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "حزب الله" شجع على اجراء الانتخابات البلدية وانتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخابي جديد قائمك على النسبية وشجعنا على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها"، مشيراً إلى "اننا نريد انجاح هذه التجربة كلبنانيين لأنه يساهم في الاستقرار الأمني والسياسي".

 

وخلال الاعلان عن اطلاق الماكينة الانتخابية لدائرتي بعلبك - الهرمل وزحلة، شدد الشيخ قاسم على "اننا لسنا بديلا عن الدولة و لم ولن نكن بديلا عنها ومسؤوليتنا ان نسعى ونطالب لخدمة الناس ومن حقكم ان تسالوا اذا قصرنا بالمطالبة"، مشيراً إلى أنه "من المفترض ان يكون هناك خطط حقيقية للدولة حتى تعالج شؤون الناس وعملنا قدر استطاعتنا لرفع الحرمان في بعلبك-الهرمل وخلال 7 سنوات وصلت المشاريع في بعلبك-الهرمل الى قيمة مالية تعادل 893 مليون دولار".

 

ولفت إلى أنه "عندما شاركنا في سوريا كمقاومة منعنا امتداد الحريق إلى لبنان وسددنا ضربة قاسية لليد الاسرائيلية المتمثلة بالارهاب وأننا الذين لنا علاقة بالدولة كما لنا علاقة بالمقاومة وانخرطنا بمؤسسات الدولة منذ 1992"، مشيراً إلى أن "محور أميركا دعم اسرائيل واضعف كل المنطقة التي تحيط بها وسلب حرية واستقلال شعوب المنطقة ومواجهة الاتجاه المقاوم وكل أعمال أميركا هي أعمال تقوم بها اسرائيل ".

 

وأضاف الشيخ قاسم "أميركا لم تترك وسيلة لضرب "حزب الله" و مواجهته إلا واستخدمتها بدءا من نعت الحزب بالارهاب، مرورا بالحروب الاسرائيلية المتكررة على لبنان وآخرها حرب تموز 2006 إلى محاولات ضرب أطراف المقاومة من غزة إلى سوريا إلى كل المنطقة وإلى العقوبات التي تشددها يوما بعد يوم ولكن النتيجة ان أميركا فشلت بحروبها ضد "حزب الله".

 

واعلن قاسم ان لائحة بعلبك الهرمل اكتلمت باستثناء المقعد الماروني معلنا اسماء المرشحين من الشيعة 6 : حسين الحاج حسن ، علي المقداد ، ايهاب حمادة ، ابراهيم الموسوي، (حزب الله) ، غازي زعيتر (حركة أمل) ، جميل السيد (مستقل، من السنة العميد الوليد سكرية وسيكون في كتلة الوفاء للمقاومة والسيد يونس الرفاعي وهو ممثل جمعية المشاريع الخيرية ، وعن المقعد الكاثوليكي النائب السابق البير منصور ، بانتظار التفاهم مع التيار الوطني الحر على المقعد الماروني.

 

ولفت قاسم الى انه "بالنسبة لزحلة اتفقنا على مرشحين الاول مرشح حزب الله انور جمعة والمرشح الثاني هو الوزير السابق نقولا فتوش وفي الايام القادمة تكتمل اللائحة".

 

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