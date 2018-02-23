باسيل تسلم رسالة من نظيره الروسي والتقى كاردل وسفيرة كندا

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تسلم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف نقلها اليه سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبكين الذي قال بعد اللقاء: على ضوء الرسالة التي نقلتها بحثنا في الاوضاع والمستجدات في المنطقة، خصوصا الجهود المبذولة من قبل روسيا حول الاوضاع في سوريا وتحرير الاراضي السورية من الارهابيين واحراز تقدم في التسوية السياسية على اساس قرار مجلس الامن ونتائج مؤتمر سوتشي.

تابع : نحن متفائلون بهذا التقدم، وفي نفس الوقت من لا يريد ذلك يعرقل ويستخدم كل انواع التضليل للرأي العام، والاخبار المفبركة حول ما يحصل في الغوطة الشرقية هي الدليل على ذلك.

ونحن جاهزون لمناقشة هذا الموضوع بشكل كامل ليكون واضحا من الذي يتحمل المسؤولية عما يحدث ومن يؤمن التغطية الكاملة للارهابيين هناك وفي اماكن اخرى.

وردا على سؤال نفى السفير الروسي ان تكون الرسالة التي نقلها الى الوزير باسيل قد تضمنت اي ذكر للنزاع الحدودي بين لبنان واسرائيل حول البلوك رقم ٩ في المنطقة المتنازع عليها لاستخراج النفط والغاز وقال:" لا دور مميز لروسيا في هذا الموضوع، والصورة واضحة للجميع وموقف لبنان معروف دوليا . ولدينا شركة روسية تشارك في ائتلاف شركات التنقيب عن النفط، واذا حصل اي اشكال في المرحلة المقبلة فالآليات الدولية معروفة وما يهمنا ان تكون الاوضاع في المنطقة مستقرة .

والتقى الوزير باسيل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان برنيل كارديل التي وصفت الاجتماع مع الوزير باسيل بالجيد، وقالت : ناقشنا القضايا الرئيسية التي يواجهها لبنان وما يتعلق منها باستقراره، كما ناقشنا استمرار التعاون والشراكة بيننا .

كما استقبل الوزير باسيل سفراء الدانمارك في الشرق الاوسط الذين يعقدون مؤتمرهم الاقليمي في بيروت، وجرى النقاش في الوضع في الشرق الاوسط. وابدى الوزير باسيل وجهة نظر لبنان وعلاقته بالاتحاد الاوروبي .

من جهة اخرى بحث الوزير باسيل العلاقات الثنائية مع سفيرة كندا لدى لبنان ايمانويل لامورو .

واستقبل حاكم ولاية توكومان الارجنتينية خوان منصور الذي اعلن ان الزيارة تندرج في اطار الصداقة للوزير باسيل الذي ابلغنا عن عقد مؤتمر الطاقة الاغترابية في تشرين الثاني المقبل في العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس.