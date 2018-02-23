خبر سار للبنانيين.. تخفيض بأسعار الأدوية إلى 70%

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أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان أنّه "تم تخفيض أسعار عدد كبير من الأدوية بنسبة تصل الى 70 بالمئة وبمعدل 29.6 بالمئة بعد تطبيق معادلة التسعير السنوية نسبة للمعايير المتبعة في التسعير. يبلغ عدد الادوية المشمولة في اعادة التسعير لهذا العام 913 دواء، وقد تم اعادة النظر باسعار 50 بالمئة لتاريخه والباقي خلال الايام القليلة المقبلة.



كما تم تصحيح الخلل في جعالة الصيادلة وحصة المستوردين كان يؤدي سابقا الى انقطاع بعض الادوية بسبب تدن كبير في اسعارها والى وضع مادي حرج في قطاع الصيدلة الذي يقدم خدمة إرشادية للمواطنين تكمل دور الطبيب.



صدر القرار في الجريدة الرسمية بعد الاستحصال على موافقة الوزارات المعنية كالصناعة والاقتصاد والمال، ومجلس شورى الدولة ونقابات الصيادلة والمستوردين ومصانع الادوية.



وبالتوازي، يتم العمل مع نقابة الصيادلة على سلة إصلاحات في هذا القطاع، من شأنها تعزيز دور الصيدلي في مراقبة سلامة استهلاك الدواء عبر متابعة الأدوية من خلال الباركود وتطبيق الوصفة الموحدة والتفتيش بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.



هذه الخطوات تؤدي الى خفض كبير في أسعار سلة واسعة من الأدوية وحماية توفر كل الأصناف في الاسواق، ودعم القطاع الصيدلي لما فيه من اثر صحي واقتصادي على البلاد، وكذلك حماية المواطنين من مضار الأدوية او احتمال انقطاع بعض الأصناف بسبب تدني كبير في اسعارها".