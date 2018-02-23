اختتام فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر عرب نت بيروت وتأهل ثلاث شركات ناشئة لبنانية للتنافس إقليمياً في دبي

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اختتم مؤتمر عرب نت بيروت 2018 أعماله بنجاح في 22 فبراير برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون وبالتعاون مع مصرف لبنان ومشاركة كلّ من رئيس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري ووزير الاتصالات السيد جمال الجراح وحاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة. وشارك في الدورة التاسعة أكثر من 1.800 شخص وأكثر من 90 متحدّث من جميع أنحاء لبنان والعالم.

أطلق الدكتور سعد عنداري، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان يوم الابتكار المصرفي في 21 فبراير، والذي جمع أكثر من 100 من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي. وتحدث في كلمته عن تأثير الفقر على التكنولوجيا قائلا: "مع الثورة الصناعية الثالثة والرابعة، وبالرغم من أن الأتمتة هدفت في الواقع في الواقع إلى زيادة الإنتاج والدخل والتقليل من الحاجة إلى اليد العاملة، إلا أن هذا الواقع خلق الحاجة إلى منتجات وخدمات جديدة، التي بدورها خلقت فرص عمل جديدة للعمال والنازحين ".

وبدأ اليوم الثاني مع منتدى الإعلام الرقمي ومنتدى التحول الرقمي. وعقد المؤتمر ما مجموعه 9 مناقشات في المنتديين شملت مقابلات فردية مع محمد أ. الحوت، رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط - طيران لبنان وكريستين أسود، الرئيس التنفيذي لشركتي دانكن دونتس لبنان وسمسم وغيرهما الكثير. كما شاركت Snap Inc. في منتدى الإعلام الرقمي حيث تحدّث حسين فريجه، المدير الإداري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى في مؤتمر يُقام في لبنان.

وقد تمّ الإعلان عن الفائزين الثلاثة في تحدي الشركات الناشئة برعاية شركة الاتصالات Touch في الحفل الختامي واختيار الثلاث شركات المتأهلة للتصفيات النهائية لبطولة عرب نت ر.وجاءت النتائج كالتالي: في المركز الأول Cherpa - ابراهيم عز الدين ، في المركز الثاني حلت شركة DOX لمايكل الجمال أما المركز الثالث كان من نصيب Lexyom- رامي العلمي. وستحصل الشركات الناشئة الثلاثة على فرصة المشاركة في بطولة عرب نت للشركات الناشئة التي تُقام في دبي في قمة عرب نت الرقمية 2018 (30 أبريل - 1 مايو). كما تمّ الإعلان عن الفائز في مسابقة ماراثون الأفكار والتي أقيمت برعاية بنك الائتمان (Creditbank حيث حل آرثور بيزديكيان بالمركز الأول "Lemonade Fashion وحصل على مبلغ 5.000 دولار كتمويل أولي لمساعدته على البدء بتطوير فكرته والمركز الثاني كان من نصيب وائل خطار "The Advisory Company" أما المركز الثالث حصل عليه ماريو الأزي "Ilham". أما في مسابقة "صراع المسوقين" التي أقيمت برعاية شركة الاتصالات Alfa فقد فاز فريق "Dicers" بالمركز الأول.

عُقِد مؤتمر عرب نت بيروت 2018 بالتعاون مع مصرف لبنان وبرعاية العديد من الشركات الرائدة مثل منطقة بيروت الرقمية (BDD) وبنك الائتمان (Creditbank) وشركة الاتصالات Touch وحلول الوسائط الرقمية (DMS) وشركة الاتصالات Alfa. وشهد هذا الحدث يوم الابتكار المصرفي والمنتديات الثلاثة: الابتكار والاستثمار والإعلام الرقمي والتحول الرقمي. وتستضيف عرب نت فعالياتها القادمة في دبي بين 30 أبريل - 1 مايو 2018.