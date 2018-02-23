living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنانية ناجية من المذبحة.. اختبأت تحت الطاولة لمدة نصف ساعة!

23
FEBRUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ليس غريباً أن نسمع – كلما حصلت حادثة مأساوية في أي مكان من العالم – عن لبناني متضرر أو ناج منها، وذلك نظراً لعدد اللبنانيين المهاجرين وسعة انتشارهم في مختلف أنحاء العالم.

 

وكان للبنان في مذبحة مدرسة باركلاند فلوريدا الأسبوع الماضي نصيب.

 

وفي التفاصيل أنّ الطالبة كريستين يارد عاشت صدمة حيث كانت في الصف حين بدأ الطالب السابق نيكولاس كروز إطلاق النار على التلاميذ بشكل عشوائي. ولم تصب يارد بأي أذى جسدي، علماً أنّها خسرت عدداً من أصدقائها، حيث قتل 17 طالباً وإصابة آخرين بجروح في المجزرة.

 

ونجت يارد (15 عاماً)، من المذبحة بعدما بقيت لمدة ساعة ونصف مختبئة تحت طاولة الصف، اثناء دخول القاتل إلى مدرستها "مارجوري ستونمان دوغلاس" وإطلاقه النار.

 

وكريستين هي اليوم من ضمن مجموعة طلاب أطلقوا حملة للتوعية من مخاطر تفلت السلاح في الولايات المتحدة، وهي تكتب المقالات وتتحدث إلى وسائل الإعلام الأميركية والعالمية عن التجربة التي مرت بها وما يجب عمله لكي لا يتكرر هذا "الكابوس".

 

كريستين وعائلتها غادروا لبنان أثناء الحرب الأهلية، بحثاً عن مكان للأمان. وتشرح كريستين ان والدها كان متطوعا في مجال الإسعافات الأولية مع الصليب الأحمر اللبناني "وواصل تعليمه الهندسي، وعمل في جنرال إلكتريك في فرنسا ثم انتقل إلى الولايات المتحدة. وتقول: "عائلتي تعيش في اليوم في فلوريدا، وتم تسجيلي في هذه المدرسة بسبب سمعتها الممتازة".

 

وتضيف: "كنا نعتقد أننا جئنا نعيش في مكان آمن ولكن يبدو أن هذا ليس صحيحاً بعد اليوم".

 

وفي مقالاتها وأحاديثها لوسائل الإعلام، ناشدت يارد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "لا يجب على اي طفل، أي من الوالدين، أي شقيق أو شقيقة، وأي زميل، أن يعيش الصدمة التي مررنا بها. يجب ألا يحدث ذلك مرة أخرى أبداً... يحتاج جميع السياسيين في البلاد إلى فهم مخاطر العنف المسلح، وكيف يمكن للأسلحة النارية ان تمزّق مجتمعاً بأكمله".

 

وتابعت: "لكن مع مرور الوقت وتكرار عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة، فإننا اعتدناها للأسف، وأصبحت كأنها جزء لا يتجزأ من حياتنا وكأنها ليست أمراً سيئاً للغاية. ولكنها خطيرة، بل خطيرة جدا. فالناس يموتون. الأطفال يموتون. لا يمكننا قبول ذلك. ويتعيّن على جيلي أن يعمل بجهد حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى".

(جبلنا ماغازين)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout