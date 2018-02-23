انتخابات 2018 - بالأسماء - هؤلاء هم مرشحو الحزب السوري القومي

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حسم الحزب السوري القومي الإجتماعي أسماء مرشحيه للإنتخابات النيابية المقبلة واعلن رئيس الحزب حنا الناشف الأسماء وهي على الشكل التالي:

- رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة الجنوب الثالثة (مرجعيون-حاصبيا- النبطية-بنت جبيل)

- ألبير منصور عن المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الشمالي (بعلبك – الهرمل)

- سليم سعادة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة الشمال الثالثة (الكورة – البترون- زغرتا- بشري)

- فارس سعد عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية

- اميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة عكار

- المحامي ناصيف التيني عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة زحلة

- حسام العسراوي عن المقعد الدرزي في عاليه

- سمير عون عن المقعد الماروني في دائرة الشوف- عاليه

اما دائرتا المتن الشمالي وبعبدا فتخضعان الى مزيد من البحث على ان تصدر اسماء المرشحين عن هاتين الدائرتين لاحقا.