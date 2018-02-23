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إنتخابات 2018: - اقتراع اللبنانيين في الخارج - 46 ألف “مسيحي” و38 ألف “مسلم”....وهذا توزيعهم على الأقضية

23
FEBRUARY
2018
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الشهرية-

سوف يتمكن اللبنانيون المقيمون في الخارج من ممارسة حقهم والاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة في يومي 27 و29 نيسان وذلك من دون الحاجة إلى الانتقال إلى لبنان. فقد أتاح لهم القانون ذلك شرط أن يتسجلوا قبل 20 تشرين الثاني 2017. ولهذا الهدف، فقد تسجل 84,156 لبنانياً توزعوا:

* مسيحيون: 45,827 ناخباً
* مسلمون: 38,329 ناخباً

1 – تبعاً للطائفة:

* موارنة: 28,385 ناخباً
* شيعة: 19,239 ناخباً
* سنة: 13,721 ناخباً
* روم أرثوذكس: 7,313 ناخباً
* روم كاثوليك: 4,974 ناخباً
* دروز: 4,614 ناخباً
* أرمن: 2,702 ناخباً
* سريان: 807 ناخبين
* طوائف أخرى مختلفة: 2,395 ناخباً
****

2 – تبعاً لأبرز الدول: أستراليا أولاً

* أستراليا: 12,132 ناخباً
* كندا: 11,546 ناخباً
* الولايات المتحدة الأميركية: 10,081 ناخباً
* فرنسا: 8,541 ناخباً
* ألمانيا: 8,523 ناخباً
* الإمارات العربية المتحدة: 5,199 ناخباً
* السعودية: 3,209 ناخباً
* ساحل العاج: 2,371 ناخباً
* البرازيل: 2,141 ناخباً
****

3 – تبعاً لأبرز الأقضية في لبنان: بيروت أولاً

* بيروت: 10,655 ناخباً
* صور: 4,967 ناخباً
* المتن: 4,754 ناخباً
* زحلة: 3,951 ناخباً
* عكار: 3,781 ناخباً
* البترون: 3,113ناخباً
* الزهراني: 3,095 ناخباً
* طرابلس: 3,068 ناخباً
* كسروان: 2,181 ناخباً

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