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الجمهورية

لم يحسم مرجع بارز أسماء مرشّحي لائحته في الدائرة الثانية في بيروت.

تجري إتصالات لثني رئيس حكومة سابق عن عدم الترشّح للإنتخابات.

حاولت جهة دبلوماسية عربية الجمع بين مسؤولَين هما على خلاف من دون التوصل إلى نتيجة.

اللواء



غمز

يبني تيّار سياسي حساباته الإنتخابية على خسارة مقعد نيابي في عرينه السياسي والانتخابي.

لغز

فُتح الباب أمام تعاون جدّي بين طرفين جنوبيين في إحدى الدوائر التي توصف «بأم المعارك».

همس

تجمع مصادر دبلوماسية معلومات مترابطة عن البلوكات، والمفاوضات والإنتخابات وحماوة المعارك في سوريا؟



البناء

خفايا

لم ينفِ مصدر مطلع في تيار سياسي وازن المعلومات القائلة بأنّ المفاوضات الانتخابية الجارية مع تيار آخر أصبحت في مرحلة متقدّمة جداً، ولم يبقَ سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الحسم النهائي للتحالف بين الجانبين. لكن المصدر نفسه أكد أنّ إعلان هذا التحالف متوقف على نتائج زيارة يبدأها اليوم مسؤول بارز في دولة خليجية إلى لبنان…!

كواليس

سخرت مصادر روسية دبلوماسية من بيان وزارة الدفاع الأميركية الذي يقول إن لا علم لواشنطن بوجود أيّ اتفاق بين وحدات الحماية الكردية ودمشق حول الانتشار في عفرين، وقالت إنّ اتصالات كردية أميركية تفصيلية تمّت قبل دخول القوات الشعبية السورية إلى عفرين، وإنّ أسئلة كردية لواشنطن حول فرص تقديم أيّ خيارات لحماية عفرين بقيت دون أجوبة حتى تبلغت واشنطن من القيادة الكردية بدء التفاوض مع دمشق، ونقلت خطوة خطوة لها ما كان يجري في التفاوض…