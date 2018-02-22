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فرع المعلومات يحرّر الطفلة التي خُطفت في بر الياس من دون فديةٍ مالية في عمليةٍ خاطفة

22
FEBRUARY
2018
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لو كان للخاطفين قلب لما اقدموا على خطف طفلة عمرها سبع سنوات مقابل فدية مالية غير آبهين بالصدمة التي ستعيشها. ففي بر الياس، اقدم مجهولان على خطف الطفلة صالحة من التابعية السورية صباحا من أمام منزلها وعلى اعين شقيقيها، فيما كان الثلاثة متجهون الى مدرستهم الاسقفية الكاثوليكية في البلدة. كان ذلك قبل ان يتمكن فرع العلومات من تحريرها وتوقيف الخاطفين في عملية نوعية من دون دفع فدية، وفي معلومات ال otv تبين أن الخاطفين هما من التابعية السورية.


وفي تفاصيل عملية الخطف أن الخاطفين لم ينتظرا طويلا فاتصلا بالوالد من رقم لبناني يبدأ بال 81 مطالبين اياه بفدية مالية قيمتها 250 الف دولار، علما أن الأخير من عائلة ميسورة. فقد اتى من حلب الى لبنان منذ حوالى العشر سنوات مع اشقائه ووالده، حيث فتحوا متاجر حنين العائدة لهم، ما يعني أن الخاطفين قد حددوا هدفهم بدقة


الحادثة خلقت بلبلة وذعرا في البلدة التي تستقبل مدارسها حوالى ال 1000 تلميذ من خارجها، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها عملية مماثلة


اذا في اقل من 12 ساعة تمكن فرع المعلومات منم القبض على الخاطفين واعادة الطفلة الى ديارها لكن هل عاد مسلسل الخطف الى البقاع وهل عاد الثراء ليشكل نقمة بالنسبة لأصحابه؟

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