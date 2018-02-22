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الطفلة اللبنانيةُ الروسية التي قيل إنها خُطفت في فيينا ظهرت في طرابلس

22
FEBRUARY
2018
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قصة خطف الطفلة ايفا ابنة الثلاث سنوات تصدرت وسائل الاعلام الروسية التي تناولتها من وجهة نظر الام الونا بافلينكا المتزوجة من اللبناني مجدي العلي، الونا ظهرت خلال مقابلة تلفزيونية لتروي ملابساتِ خطف زوجها لابنتهما ايفا اثناء رحلتهما الى فيينا.  
 
"بحسب الادلة تمت عملية الخطف في ساعة متأخرة في 28 كانون الاول 2017 من قبل مجهولين" 
 
"لم اعلم كيف يجب ان اتصرف حين خطفت ابنتي فانا كنت اتابع وضعها الطبي الدقيق وانا حالياً قلقةٌ على مصيرها "
 
واللافت انه من خلال رواية الام الاشارة الى ان وجهة الاب اللبناني وابنتهما كانت سوريا، لاظهار الاب بصورة المتطرّف فكما ذُكر في تقرير القناة الروسية انه تم العثور بينَ اغراض الاب على ورقة تثير الشك حول ارتباطه باحدى المنظمات المحظورة.
 
والد الطفلة ايفا مجدي العلي وفي اتصالٍ مع الاوتيفي نفى هذه الرواية جملةً وتفصيلاً وانه فور علمه بالاشاعات المتداولة سارع للتواصل مع القنصلية الروسية في بيروت التي زارته في منزله في طرابلس واطلعت على وضع الطفلة ايفا.
 
العلي اكد ان سبب عودته الى لبنان هو وضع ابنته الصعب حيث خضعت الى اكثر من عملية جراحية في الرئة والمعدة
 
اذا مصير الطفلة ايفا اللبنانية الروسية لم يكن غامضاً وهي تعيش بأمان وسلام في حضن والدها
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