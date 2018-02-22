من تحرير طفلة برّ الياس، الى الموقِف الموحَّد الذي يتبلَّغُه دايفيد ساترفيلد تِباعاً

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من تحرير طفلة برّ الياس، وكشفٍ مصير eva ، الى الموقِف الموحَّد الذي يتبلَّغُه دايفيد ساترفيلد تِباعاً في لقاءاته اللبنانية، هذا اذا استثنينا إجراءَ الانتخابات النيابية وتكريسَ الانتظام المالي، رسالةٌ وطنيةٌ جامعة واحدة: لبنان وطنٌ بات عَصِيِّاً على الخطف ...





فلا خطفَ الانسان فيه عاد سهلاً، بدليل السرعة التي باتت تَطبع تحرُكَ الاجهزة اللبنانية مع ايِّ حادثةٍ كانت - حتى الامس القريب - مؤشراً إلى ميوعةِ دولةٍ وَضعُها ميؤوس، ولا خطفَ السيادة الوطنية في البرِّ كما البحر عاد في متناوَل اليد، بدليلِ ثَبات المسؤولين في تمسُكِهم الطبيعي بحقِّ لبنان بآخِرِ شبرِ أرضٍ وآخِر نقطة مياه. وكما أنّ خطفَ التمثيل الشعبي بات مستحيلاً مع إجراء انتخاباتٍ نيابيةٍ أولى بقانونٍ نسبي، فخَطفُ الانتظام المالي لم يَعُد بدوره ممكناً، بدليل الهِمَّة الشديدة والوتيرة السريعة التي تَسِم عملَ اللجنة الوزارية لإنجاز الموازنة الجديدة على عتبةِ مؤتمرَيْ روما وباريس ...





وفي غضون ذلك، يَنتظر المشهدُ اللبناني عودةَ رئيس الجمهورية بعد زيارة العراق وارمينيا لرصدِ حركةِ الايام المقبلة.