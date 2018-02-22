إنتخابات 2018: أبرز المتقدمين بترشيحاتهم اليوم

تقدم اليوم عدد من المرشحين بترشيحاتهم، وأبرزهم كان : وزير المال علي حسن خليل عن المقعد الشيعي دائرة مرجعيون حاصبيا وسعيد يوسف طوق عن المقعد الماروني في منطقة بشري.
أما باقي المرشحين فهم:
– محمد كمال الدين سلهب – طرابلس- سني.
– جوزيف يوسف متري – جزين- روم كاثوليك.
– وليد أنيس خير الله – عاليه- روم أرثوذكس.
– علي حسين الجاروش – البقاع الغربي راشيا- سني.
– فريد البستاني – الشوف – ماروني.
-مصطفى علي الحسيني – جبيل- شيعي.
– خالد محمود حمود – بيروت2 – سني
– مازن خالد التامر – بيروت2 – شيعي.
– فادي فخري علامة – بعبدا-شيعي.
– راغب محمد فيصل رعد – الضنية – سني.
– فارس أنطون سعيد – جبيل- ماروني.
– جهاد مرشد الصمد – الضنية- سني.
– إميل جرجي كنعان – المتن-ماروني.
– هاني محمد أبو حمدان – زحلة – شيعي.
– ربيع مصطفى بعلبكي – بيروت2 – شيعي.
– أيوب فهد حميد – بنت جبيل – شيعي.