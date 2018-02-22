إنتخابات 2018: أبرز المتقدمين بترشيحاتهم اليوم

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تقدم اليوم عدد من المرشحين بترشيحاتهم، وأبرزهم كان : وزير المال علي حسن خليل عن المقعد الشيعي دائرة مرجعيون حاصبيا وسعيد يوسف طوق عن المقعد الماروني في منطقة بشري.

أما باقي المرشحين فهم:

– محمد كمال الدين سلهب – طرابلس- سني.

– جوزيف يوسف متري – جزين- روم كاثوليك.

– وليد أنيس خير الله – عاليه- روم أرثوذكس.

– علي حسين الجاروش – البقاع الغربي راشيا- سني.

– فريد البستاني – الشوف – ماروني.

-مصطفى علي الحسيني – جبيل- شيعي.

– خالد محمود حمود – بيروت2 – سني

– مازن خالد التامر – بيروت2 – شيعي.

– فادي فخري علامة – بعبدا-شيعي.

– راغب محمد فيصل رعد – الضنية – سني.

– فارس أنطون سعيد – جبيل- ماروني.

– جهاد مرشد الصمد – الضنية- سني.

– إميل جرجي كنعان – المتن-ماروني.

– هاني محمد أبو حمدان – زحلة – شيعي.

– ربيع مصطفى بعلبكي – بيروت2 – شيعي.

– أيوب فهد حميد – بنت جبيل – شيعي.