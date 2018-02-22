مشروع "حوار الأبجدية" يطلق مسابقة رسم عالمية بين الطلاب

A + A -

في إطار تشجيع المبادرات الشبابية والتعريف بلبنان الذي إحتضن أولى الحضارات الفينيقية ، نظمت " مؤسسة فابريانو " مسابقة رسم بالتعاون مع " مؤسسة مخزومي " بين طلاب المدارس في مباراة حماسية للتعريف بمشروع حوار الأبجديات المدعوم من منظمة الأونيسكو .

تنافس في هذه المسابقة أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة تحت عنوان "حوار الأبجدية " وتهدف إلى تقريب المجتمعات من بعضها البعض في زمن يغلب عليه العنف بدل السلام ، والقهر بدل الحوار، حيث تنافس الطلاب لرسم رؤيتهم حول كيفية التحاور وكيف ينظرون كل من خلال لغته للسلام من خلال الأبجدية .



حفل توزيع جوائز إقيم في مدرسة " سيدة الجمهور " بحضور السيد جان كلود نحاس وممثلة مؤسسة مخزومي التي سلمت الرابحة الجائزة المالية.