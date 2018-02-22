ابي خليل يلتقي اللجنة المشتركة اللبنانية السورية حول الأحواض المائية العاصي والنهر الكبير

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استقبل وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل في مكتبه في الوزارة اللجنة المشتركة اللبنانية السورية للمفاوضات حول الأحواض المائية المشتركة (العاصي والنهر الكبير) بحضور مدير عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير ورئيس هيئة الموارد المائية في سوريا الدكتور سامر الاحمد.

وتم التداول في آخر المستجدات في هذا الأطار وكيفية تطبيق بيان ميثاق باريس الذي وقعَّه لبنان مع وزارة البيئة الفرنسية في العام 2015 من أجل تطبيق الادارة المتكاملة على الاحواض المائية المشتركة.

وتمنى الوزير أبي خليل على الجانب السوري أن يحُذو حذوى لبنان في هذا الاطار من أجل ادارة موحدة مُنمذجة لحسن الاستعمال والمحافظة على إيكولوجيا النهر.