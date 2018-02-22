living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعميم من الحريري للمؤسسات العامة..

22
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات طلب فيه التعاون مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd للاستشارات لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي والتعاون والتنسيق مع فريق العمل المكلف بهذه المهمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة.
 
فيما يلي نص التعميم:
 
إستناداً على قراري مجلس الوزراء رقم66 تاريخ 20/1/2017 ورقم 3 تاريخ 4/1/2018 تم التعاقد مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd للاستشارات، لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقه"، وبما أنه سيتم اعداد هذه الدراسة وفقاً لمسارين متزامنين يتماشيان مع متطلبات الحكومة وهما:
 
1-اعداد الرؤية الاقتصادية الوطنية وتحديد التطلعات العامة باعتبارها تمثل الوجهة الصحيحة التي ستقود جهود التنمية الاقتصادية المبذولة على المدى الطويل في قطاعات النمو والمواضيع الاستراتجية.
 
2-اختيار المبادرات الاستراتجية المحتملة في القطاعات ذات الاولوية.
 
ومن اجل تسهيل اعداد هذه الدراسة ونجاحها ضمن المهلة المحددة في العقد الموقع مع الشركة، لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات التعاون والتنسيق مع فريق العمل المكلف بهذه المهمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة.
 
توضيح من الحريري للتعميم المتعلق بقبول الهبات الى الإدارات العامة
 
كما اصدر الحريري توضيحا للتعميم رقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 المتعلق بقبول الهبات الى الإدارات العامة الواردة إليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو إتحادات بلديات لجهة التفريق بين الهبات المالية والهبات العينية.
 
وفيما يلي نص التعميم:
 
بموجب التعميم رقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 طُلب الى جميع الإدارات العامة عند ورود هبات إليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو إتحادات بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996.
 
وبما أن المرسوم رقم 8620/1996 (تنظيم محاسبة المواد) يتعلق حصراً بمحاسبة المواد، حيث تنصّ المادة الحادية عشرة منه (إيجار المواد والتنازل عنها وإعادتها)، لاسيما الفقرتين الثالثة والرابعة على ما يلي:
 
3- يكون التنازل بدون بدل بين الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين أو من يقوم مقامهما حسب أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا المرسوم.
 
4- تكون الإعارة مجانية وتقتصر على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات...
 
وحيث أنه من الممكن أن يساء تطبيق التعميم المذكور أعلاه، بحيث يتم تبادل الهبات المالية النقدية بين إدارة وأخرى، إذ ان ذلك سيفضي بالنتيجة الى نقل اعتمادات من موازنة إدارة الى موازنة إدارة أخرى، خلافاً لحدود إجازة مجلس النواب،
 
لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهة التفريق بين الهبات المالية والهبات العينية، بحيث تبقى الأولى محكومة بنص المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، في حين أنَّ الثانية تتم وفقاً لنصّ المادة «11» من المرسوم رقم 8620/1996.
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout