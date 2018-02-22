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نشرت صفحة "وينيه الدولة"على فيسبوك مقطع فيديو لشاب يركض هاربًا، قالت إنه لصّ احتال على رجل مسنّ وسرق منه حوالى عشرة آلاف دولار.

وجاء في المنشور: "قام أحد اللصوص بخداع رجل مسن بعدما اقنعه بالاشتراك معه في عملية تجارية مربحة (عبر olx) واتفق معه على اللقاء في احدى الازقة في منطقة الرحاب على اطراف العاصمة اللبنانية.

وعند وصول الضحية مع المبلغ المتفق عليه ويبلغ حوالى العشرة الاف دولار، قام اللص بسحب المبلغ من بين يديه والهروب بسرعة البرق تاركا الرجل عاجزا، مصدوما يركض ورائه ومن دون جدوى نظرًا لكبر سنّه.

الرجاء ممن يعرف عنه شيئًا الاتصال بنا عبر الواتس اب على الرقم 71792429 او ارسال رسالة الى الانبوكس."