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علمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد أبلغ من التقاهم ان إسرائيل تراجعت عن المطالبة بـ40٪ من البلوك 9، إلى القبول بـ25٪ منه.



وكشفت ان الدبلوماسي الأميركي اقترح شمولية التفاوض بحيث يتناول البلوكات 8 و9 و10 دفعة واحدة.



وانتهت لقاءات ساترفيلد في اليوم الأوّل لوصوله من تل أبيب إلى التأكيد على ان «للبحث صلة» وان الدبلوماسية هي الخيار المتاح حالياً.



وحسب مديرية التوجيه في الجيش فإن البحث تناول التطورات المتعلقة بالحدود الجنوبية، وموقف الجيش المتمسك بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية والاقتصادية.