عناوين الصحف ليوم الخميس 22 شباط 2018

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الأخبار: واشنطن لحلفائها:

فلنقسّم سوريا



الموازنة: زيادة تعرفة الكهرباء!

الوساطة الأميركية بين بيروت وتل أبيب: مكانك راوح





الديار: اعنف المعارك بين الجيش السوري والتنظيمات الاسلامية المسلحة للسيطرة على الغوطة الشرقية

القتلى بالعشرات وفاقوا المئات وجرحى بالالاف ولا حل

الصليب الاحمر يطلب فتح خطوط طارئة انسانية لان الكوارث ستنتج عن المعارك







البناء: القوات الشعبية تعزّز وجودها في عفرين... وموسكو تعلن فشل هدنة الغوطة لرفض إلقاء السلاح

لبنان يرفض عرض ساترفيلد بربط نزاع حول نصف البلوك 9... وخليل يُشيد بعون ويحيّد باسيل

سباق سلحفاة الموازنة مع أرنب الانتخابات... وتريُّث في التحالفات... و«القومي» يُعلن مرشحيه غداً



الأنوار: عون في ارمينيا: لبنان وطن كوني



النهار: نار النظام حوّلت الغوطة "جحيماً على الأرض"

اللواء: تحالفات بلا برامج إنتخابية .. وساترفيلد يفاوض على وقع التهديدات بالحرب

بهية الحريري في عين التينة.. وجعجع سيفاجئ الحلفاء وزعيتر على لائحة التيار في جبيل؟



الجمهورية: قطار الإنتخابات يصطدم بجدار التحالفات



المستقبل: لبنان «ثابت على الإحداثيات» النفطية.. وفرنسا مرتاحة لخطوات الحكومة تحضيراً لمؤتمر «سيدر»

لوائح «المستقبل»: الأولوية للناس لا للتحالفات

the daily star: Hariri pleads with youth to impose change

l'orient le jour: La défense de Oneïssi : « L’exigence de vérité incombe au procureur »