أسرار الصحف ليوم الخميس 22 شباط 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تتعثّر المفاوضات الانتخابية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وكذلك بين تيار المستقبل والقوات، فيما يتأكد يوماً بعد يوم التحالف بين تيار المستقبل ونظيره البرتقالي في معظم الدوائر، على أن يكون الحزب التقدمي الاشتراكي ثالثهما في الجبل، وعليه لم تستبعد مصادر متابعة احتمال ترشيح الوزير غطاس خوري مكان النائب جورج عدوان في الشوف...



كواليس



قالت مصادر دبلوماسية روسية إنّ صرف النظر عن التفكير بفرضية استقلالية أوروبا سياسياً وعملياً عن أميركا وفقاً لحسابات المصالح الأوروبية صارت سائدة في الكرملين بعدما كانت مواقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تجاه الملف النووي الإيراني والوضع في سورية والملف الفلسطيني تبشر بشيء من الاستقلال مع مواقف متميّزة نسبياً لألمانيا، لكن الوقائع تثبت أنّ هذا لم يكن سوى كلام، فالمواقف في مجلس الأمن والسلوك العملي يثبتان أنّ أوروبا لا تزال تحت القيادة الأميركية، وأنّ الوقوع في وهم الاستقلال الأوروبي يدفع صاحبه لارتكاب الأخطاء…





النهار: أسرار الآلهة

تعويضات إضافية

يزداد عدد النوّاب السابقين مع ترشيح جدد ومعه ترتفع كلفة التعويضات المخصّصة لهم ومعها الأعباء على الخزينة....

قانون العفو

عدم الاتّفاق على المشمولين بقانون العفو المتوقّع يحول دون الاتّفاق على إصداره قبيل موعد الانتخابات...

تمثيل طرابلس

يقول وزير سابق إن ضعف التمثيل الماروني في عاصمة الشمال منذ مدة يدفع باتّجاه خيار وحيد اليوم للتعويض عمّا سبق..

الجمهورية: أسرار



موقف

يقول أحد النواب إنه باقٍ على موقفه لجهة عدم الترشّح للإنتخابات ولا شيء سيثنيه عن عزمه.



كارتيلات

تبيّن لمرجع نقابي أن قطاعاً خاصاً تتحكّم به قوى حوّلته إلى كارتيلات يصعب خرقها أو التوصل معها إلى حلّ.



فوائد

قال مصدر إقتصادي إن أسعار الفوائد قد ترتفع أكثر بينما تُطالب أطراف سياسية بخفضها لخفض كلفة خدمة الدين العام.

اللواء: أسرار



غمز



لم تؤدِ المشاورات بين حزبين وسطي ويميني إلى ترتيب قاعدة تحالف، بل استطلاع إيجابي للموقف.



لغز



ما يزال وزراء يتبادلون في مجالس ضيّقة، انتقادات حادّة تتعلق بالملفات والأداء أيضاً.



همس



أمضى وزير وقتاً طويلاً لدى مسؤول كبير، في محاولة لمراجعة العلاقة، ومعرفة مسار التعاون بين تيارين في السلطة.