زخات بَرَد وسيول الحقت اضرارا في عكار

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تساقطت زخات متتالية من البَرَد في المناطق الوسطية والجبلية من محافظة عكار، وأعقبتها امطار غزيرة تسببت بسيول على الطرقات والاودية وبعض الحقول.



وتخوف المزارعون من ان تتسبب زخات البرد بأضرار في مزروعاتهم الشتوية من خس وملفوف وغير ذلك من مزروعات خارج البيوت الزراعية المحمية، إضافة الى خسائر في البراعم وازهار الاشجار المثمرة ولا سيما اللوزيات التي تكسرت أغصانها في بعض البساتين.



ويبدي اهالي المناطق السهلية لا سيما في القرى والبلدات الواقعة على ضفاف النهر الكبير والاسطوان والبارد، قلقهم من تجدد الفيضانات وتكرار ما حصل إبان عاصفة السبت الفائت التي ما زالت آثارها الكارثية واضحة في العديد من البلدات والقرى.



وافاد الشيخ سيف الدين الخالدي بأن شرفة المنزل الذي يسكنه في العقار رقم 561، في خراج بلدة وادي الجاموس، قد انهارت بفعل السيول.