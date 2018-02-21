لهذا السبب ... أعمال حفر لمدة 10 ايام في الحازمية والفياضية

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة مـا يلـي :



ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بأعمال حفر لتمديد قساطل مياه للشرب في الاماكن التالية:



الحازمية ـــ طريق الشام أمام بنك لبنان والمهجر / المسلك الشمالي باتجاه الصياد.

امام مطابع رعيدي ـــ الفياضية / المسلك الشمالي باتجاه الصياد.

وذلك يومياً من الساعة 9.00 لغاية الساعة 17.00، اعتبارا من تاريخ 22/2/2018 ولمدة 10 ايام.



علماً أن هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور أو تحويل السير.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.