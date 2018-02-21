تطبيق خاص بالبلديات والمخاتير والرعايا ويسهل المعاملات فيها الكترونيًا.

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الخميس يبصر تطبيق جديد النور ليضاف الى انجازات الشباب اللبناني وطاقاته،



Ebaldati فكرة انطلقت من تجربة يعيشها هذا الشباب في بلاد الاغتراب حيث تنجز المعاملات الكترونيًا، فأحب مؤسسو هذا التطبيق تعميم هذه الثقافة في لبنان وتسهيل المعاملات من خلاله



بدأ هذا التطبيق يعمل مع بعض البلديات في كسروان، وسينتشر تباعًا ليطال مختلف البلديات والبلدات اللبنانية، فهل يطال ايضًا المرشحين الى الانتخابات النيابية؟



التطبيق الخاص بالبلديات جاهز ليكون منصة لدفع الرسوم المتوجبة على الاشخاص من دون التوجه الى البلدية، شرط ان تكون المكننة اللازمة متوفرة في هذه البلدية، وكذلك يقوم بتسهيل المعاملات مع المخاتير.. فهل يأمل المؤسسون أن يحقق هذا التطبيق نجاحًا في لبنان؟



هذا التطبيق يُحمّل مجانًا وسيكون ثمرة برنامج كامل يهدف الى اظهار لبنان بشقّه الجميل، وادخال التطور الى مؤسساته ليواكب التكنولوجيا العالمية.