المجلس التنفيذي لأوجيرو ردا على عدم المصادقة على مشروع السلسلة: للاضراب غدا والاعتصام الاثنين

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رد المجلس التنفيذي لنقابة عمال "اوجيرو" في بيان، على التأخير "غير المبرر في المصادقة على مشروع سلسلة الرتب والرواتب لمستخدمي هيئة اوجيرو"، وطلب من العاملين في الهيئة، من مستخدمين، متعاقدين، مياومين، وملحقين، الالتزام التام بالاضراب اعتبارا من صباح غد الخميس، والمشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي الذي سينفذ الاثنين المقبل في باحة مركز بئر حسن، والذي سيتخلله مؤتمر صحافي".

وطلب من كل "القطاعات والاجهزة عدم القيام بأي اعمال حتى السبت والاحد المقبلين، ولو كانت طارئة، الا بعد مراجعة المجلس التنفيذي للنقابة". وشدد على "التقيد التام بتفاصيل البيان، مع ضرورة الحضور الى مراكز العمل كالمعتاد خلال ايام الاضراب".