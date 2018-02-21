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لا شيء يملأ المشهدَ السياسي اللبناني إلا الانتخابات

21
FEBRUARY
2018
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بات واضحاً أن عُنوانَين اثنين يتجهان إلى ملء كل الفترة الفاصلة من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة، وما بعدَها من تشكيل سلطة لبنانية جديدة ...

العنوان الأول، هو الملف السيادي الجنوبي، من الحدود البرية إلى البحرية، مروراً بجدار الفصل وقطاع البترول ...

مع ما يرتبط بهذا العنوان من حركة خارجية، أميركية خصوصاً، على صلة بتصورات واشنطن لدورها في المنطقة وخُطَطِها لها ...

أما العنوان الثاني، فهو الملف السيادي الداخلي، اقتصادياً ومالياً ونقدياً واستثمارياً ... من الموازنة إلى المؤتمرات الدولية المعنية بلبنان ...

مع ما يرتبط أيضاً بهذا العنوان الثاني من حركة دولية مقابلة ، خصوصاً فرنسية، على صلةٍ بتصور أوروبا لدورها في بيروت ومنطقتها ...

بين العنوانين والملفين ، لا شيء يملأ المشهدَ السياسي اللبناني إلا الانتخابات ...

وهو الاستحقاق الذي بدأت تعلو حماوتُه، وسط غموض كثيف، مَرَدُ بعضُ أسبابه إلى قانونٍ نسبيٍ يُطبَق للمرة الأولى في لبنان الانتخابي ، منذ 92 سنة ...

غموضٌ، تحاول الأوتي في تبديدَه تدريجياً، عبر السؤال: إذا ذَهَبْتَ إلى الانتخاب

في 6 أيار، وتصرفت بهذا الشكل، شو بيصير؟

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