الحريري ترأس اجتماع لجنة دراسة الموازنة خليل: طلبت أرقاما لا بد من الحصول عليها

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ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة 2018 حضره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، جمال الجراح، ايمن شقير يوسف فنيانوس، والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وبعد الاجتماع الذي استمر حتى الخامسة عصرا، قال خليل: "لم ندخل في الأرقام، اليوم ناقشنا عددا من بنود الموازنة، ولا نزال في بدايات النقاش ولدينا الكثير من المواد المتبقية. هناك أمور تأجلت إلى الغد، وقد طلبت بعض الأرقام عن تأثيرات عدد من المواد الواردة في الموازنة، ولا بد من الحصول عليها".