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كونوا على الموعد في 28 تمّوز! Unite with Tomorrowland يعيد إحياء تظاهرة الموسيقى الالكترونية الساحرة مرة أخرى في لبنان

21
FEBRUARY
2018
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 في العام الماضي، تم إطلاق حدث Unite with Tomorrowland في لبنان للمرة الأولى. وقد تم اختياره كالمهرجان الأول لهذا الموسم، إذ جذب أكثر من 10 ألاف مشترك، وقد لاقت هذه الدورة الأولى نجاحاً متميّزاً بمشاركة نخبة من الدي جاي المحليين والعالميين الذين حوّلوا الحفلة إلى مساحة مثالية للاحتفال والرقص والموسيقى. وقد أتاحت التغطية الماشرة عبر الأٌقمار الاصصناعية، توصيل فعاليات المهرجان لأكثر من 210 آلاف شخص حول العالم، إذ اختبروا تجربة لا تُنسى مع الفنانين الذين أشعلوا المسرح الرئيسي لــ Unite with Tomorrowland في بلجيكا مع عروض خاصة مذهلة كانت تنظّم في الوقت نفسه في كل البلدان .. هذه الفعالية الساحرة تجول في جميع أنحاء العالم هذه السنة مرة أخرى، لإخبار حكاية جديدة رائعة في 7 دول هي: إيطاليا، مالطا، إسبانيا، تايوان، المكسيك، لبنان والإمارات العربية المتحدة.

 

لبنان يستضيف هذا الحدث في 28 تمّوز 2018!
في هذا السياق، سيبدأ التسجيل المسبق لهذا الحدث عبر tomorrowland.com. أولئك الذين يقومون بالتسجيل المسبق قادرون على الحصول بشكل حصري على أسعار تذاكر خاصة. يمكن لجميع عشاق الرقص الاستفادة من هذا العرض الاستثنائي لمرحلة ما قبل بيع التذاكر بين الأربعاء 28 شباط الجاري، ابتداءاً من الساعة 10:00 صباحا في الصباح حتى الأربعاء 7 آذار منتصف الليل. انضم أكثر من 15 آلاف شخص من المنطقة إلى التسجيل المسبق في العام الماضي، وتم بيع التذاكر لهذا الحدث بسرعة كبيرة. ومن المتعارف أن تذاكر Tomorrowland في بلجيكا تنفذ فور عرضها على الفور تقريباً، إذ ينصح المنظمون بالتسجيل المسبق لتجنب عدم الحصول على بطاقات. يمكنكم أخيرا اختبار هذا المهرجان الالكتروني الرائع من دون مغادرة لبنان!


Tomorrowland هو أكبر وأرقى مهرجان للموسيقى الإلكترونية في العالم ويعقد في بوم في بلجيكا. شهد 2017 أول عام إطلاق المهرجان في مدينة جبيل – لبنان وتمكّن من تحقيق نجاح صاروخي! فتمّ بثّ فعاليات المهرجان الرئيسي بشكل مباشر من أرض الحدث في بلجيكا إلى بقية العالم، بما في ذلك لبنان. كما أُطلقت عروض الليزر المبهرة وغيرها من الألعاب النارية والكونفتّي، التي استمتع بها الحشد المشارك في لبنان الذي نقلت إليه هذه التجربة السحرية العالمية لـTomorrowland. وقد شكّل المهرجان للجمهور الحاضر مناسبة للحلم ومشاركة اللحظات الرائعة والاحتفال بالموسيقى في هذ الحدث الدولي للموسبقى الالكترونية.


ملاحظات:
الزمان: السبت 28 تمّوز 2018
الوقت: 03:00 مساءً حتى 03:00 صباحا
المكان: يتم الإعلان عنه لاحقا
العمر: فوق 18 عاماً
رابط للتسجيل المسبق - tomorrowland.com

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