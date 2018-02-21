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كيف سيكون طقس الغد؟

21
FEBRUARY
2018
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال والداخل، مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة (1700 متر وما فوق). وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين يؤدي الى أمطار محلية متفرقة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار محلية خفيفة ليلا خصوصا على الجبال والداخل وثلوج على ارتفاع ال 1700 متر وما فوق.
 
الخميس: غائم إجمالا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال والداخل مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة (1700 متر وما فوق).
 
الجمعة: غائم جزئيا صباحا يتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.
 
- درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الارز من صفر الى 6 درجات، في الداخل من 6 الى 15 درجة.
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
 
-الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.
 
-حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء 18 درجة.
 
-الضغط الجوي 760 ملم زئبق.
 
-ساعة شروق الشمس: 16:06 ساعة غروب الشمس: 17:28 
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