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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 شباط 2018

21
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الأخبار: إسرائيل تخضع للتهديدات
معالجة الحدود البحرية... بالحوار!

 


البناء: القوات الشعبية السورية دخلت عفرين وبقيت فيها... وساترفيلد يُعيد الكرة مع ليبرمان
الغوطة على طريق حلب... استعدادات عسكرية ومفاوضات لإخراج النصرة ومَن معها
عون والعبادي لتسهيل تنقّل الأفراد والبضائع والأموال... وارتباك حكومي في الموازنة والكهرباء

 


الديار: العلاقة مع روسيا وتركيا جيدة والحرب مستبعدة رغم جنون ترامب ونتنياهو
طهران: الاميركيون غادروا من الباب فلن نسمح لهم بالعودة من الشباك والاستقرار شرق الفرات

 

 

اللواء: «إنتخابات 2018» تَفقُد نكهة الديمقراطية: إصطفاف طائفي وتشرذم وطني!
تفاهم لبناني - عراقي على دور اللبنانيّين في إعمار العراق .. ولقاء مسائي مطوّل بين الحريري والرياشي

 


الأنوار: زيارة عون الى العراق وارمينيا تتبعها جولة للحريري في الخليج

 

 

النهار: برنامج استثمار بـ 17 مليار دولار يمهّد لـ "سيدر"

 


المستقبل: «الاستثمار في البنى التحتية» في 6 آذار تمهيداً لـ«سيدر 1» في 6 نيسان
الحكومة تحشد القطاع الخاص محلياً وعربياً ودولياً

 

 

the daily star: Date set for Paris IV as MPs call for reforms

 

 

l'orient le jour: D’Alep à la Ghouta, l’histoire se répète

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