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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 شباط 2018

21
FEBRUARY
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر متابعة لوضع عفرين شمال سورية إنّ تزايد القوات الشعبية السورية التي دخلت عفرين سيتواصل بالعديد ورفع مستوى السلاح حتى يتأكد الرئيس التركي أنّ دخول عفرين خط أحمر ويرضخ للحلّ القائم على انتشار الجيش السوري على الحدود التركية السورية والانتقال من الاستثمار في الحرب إلى الاستثمار في السلام وعنوانه دولة سورية موحّدة تبسط كامل سلطتها على أراضيها كلها وانسحاب كلّ وجود أجنبي لا يحظى بشرعية الدولة السورية.

خفايا
استغربت أوساط سياسية استمرار النظام السعودي في إعلان تأييده لاتفاق الطائف والتعاطي من خلاله مع الدولة اللبنانية وفي المقابل يستمر النظام المذكور بمهاجمة المقاومة، علماً أن دستور الطائف أكد حق لبنان في مقاومة الاحتلال «الإسرائيلي» وصد اعتداءاته بكل الوسائل المتاحة، ومنها ضمناً تنظيمات المقاومة. وتساءلت الأوساط كيف تؤكد السعودية تمسكها بالطائف وتتنكّر لأحد أهم بنوده وهو يتعلق بمصير لبنان؟

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
بات بحكم المؤكّد أن روحية المشروع الأرثوذكسي هي التي باتت تتحكم بانتخابات عام 2018!

غمز
يغمز كثيرون من قناة الإشادة بوزير سيادي في جولاته، وتسجّل مآخذ في السرّ والعلن بالمشيدين.

لغز
عُقد اجتماع، بقي بعيداً عن الأضواء، بين تيّار سياسي وجهة حزبية من طائفة أخرى، في «إطار الانفتاح الانتخابي».

 



النهار: أسرار الآلهة


الجدار الفاصل حماية...

قال وزير في مجلس خاص إن في الجدار الذي تقيمه إسرائيل عند الحدود الجنوبية مصلحة للبنان وحماية وقدرة أكبر على فرض الرقابة.


الوزارة حضرت

فوجئ لبنانيون بنشاط ترعاه وزارة الدولة لحقوق الإنسان للمرة الأولى منذ قيام الحكومة بعدما نسي الجميع وجود تلك الوزارة.


لا توجه الى لبنان

يقول أحد النواب العائدين من دولة خليجية إن حجوزات الخليجيين لفصل الصيف تركز على روسيا حيث المونديال ودول أوروبية وتركيا وقبرص.

 

 

الجمهورية: أسرار

إمتعاض

أبدى سياسي إمتعاضه من موقف وأسلوب أحد المسؤولين المتصلِّب في ملف تربوي وقال إن الأمور لا تُحلّ بالفوقيّة.

جولة
تبيّن أن ليس على جدول أعمال مسؤول كبير أي جولة خليجية قريبة.

شروط
قال مصدر وزاري إن الشروط التي وُضعت لإقرار موازنة 2018 توحي بأن الموازنة لن تُقرّ قبل الإنتخابات النيابية.

لائحة
يتجه تحالف سياسي لعدم إقفال لائحته في بيروت الثانية لتصبح خمسة مرشحين فقط

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