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تعرض القوات الشعبية السورية لقصف بعد وصولها لعفرين

21
FEBRUARY
2018
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أفادت مراسلتنا في سوريا، بأن القوات الشعبية السورية تعرضت لقصف بالقذائف، بعد وصولها إلى مدينة عفرين غرب سوريا.

وذكرت مراسلتنا أن القصف جاء من جهة مدينة إعزاز، حيث تسيطر القوات التركية والقوات المتحالفة معها على المنطقة هناك.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات التركية التي تشن عملية "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في المنطقة، قصفت مناطق قريبة من تواجد القوات الشعبية السورية، والتي دخلت المدينة لحمايتها.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، للصحفيين عقب خطاب في البرلمان، أن اتصالاته مع نظيريه الروسي والإيراني أحبطت انتشار القوات السورية في مدينة عفرين شمال سوريا.

وجاءت تصريحات أردوغان عقب كلمة أمام البرلمان التركي، والتي هدد فيها بمنع وصول إمدادات الأسلحة للوحدات الكردية في عفرين من خارج المنطقة، وبحرمانها من فرصة مواصلة المفاوضات مع أي طرف.

وكانت أنقرة أعلنت الاثنين، أنها لن تعترض على دخول القوات السورية إلى عفرين، إذا كان الهدف من ذلك تطهيرها من المقاتلين الأكراد، إلا أنها هددت بمواصلة الهجوم في المنطقة في حال أقدمت دمشق على حماية الوحدات الكردية.

روسيا اليوم
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