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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



بين حمأة التنافس الانتخابي، ودوامة أرقام العجز والدين والموازنة، يطل "لبنان النموذج والمثال" من الخارج ...



لا على طريقة السعي إلى الترياق من العراق، ولا وفق قاعدة أن لا نبي يكرم في أرضه، بل ربما لأن الصحة تاج لا يراه إلا الآخرون على رأسك...



هكذا رأى العراقيون صحة الكيان اللبناني وفهموا فرادة عيشه الواحد. وأدركوا أهمية رسالته في الحرية والتعددية معا، للشرق كما للغرب، وفق مقولة البابا القديس . فاستقبلوا رئيس الجمهورية اللبنانية على هذا الأساس، وبهذا القدر والمقدار والتقدير ...



زيارة الرئيس ميشال عون إلى "بلاد ما بين الرافدين" شكلت التجسيد الحي لفلسفة الوطن اللبناني ...



قال له الرسميون العراقيون: أننا حين قررنا إعادة بناء بلدنا، لم نجد نموذجا إلا لبنان. وقال له المسيحيون العراقيون: أنت الضامن لوجودنا في الشرق ...



بين صراخ الانتخابات وضجيج الاقتصاد، تطل علينا حقيقة لبنان بكل بهائها ... من أرض العراق..





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



خطاب تاريخي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي فيه خطة للسلام تبدأ بمؤتمر دولي أواسط هذه السنة واتفاق على حكم الدولتين واعتماد القدس الشرقية عاصمة لفلسطين مفتوحة أمام اليهود والمسيحيين والمسلمين لممارسة العبادات في المقدسات وإحلال مراقبين من دولة محايدة بين الدولتين واعتماد القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.



وفي سوريا طروحات دولية وأخرى روسية لإنقاذ الغوطة في دمشق والتي يتخوف المراقبون من حصول مجازر مهولة فيها.. فيما عفرين تشهد محاولة تقدم للقوات النظامية السورية لدعم القوات الكردية في وجه الجيش التركي الذي قصف القوات السورية لحظة دخولها المدينة.



لبنانيا زيارة ناجحة للعراق قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برز فيها:



- مفاجأة للرئيس العراقي بالاحتفال بعيد ميلاد الرئيس عون.

- دعوة الرئيس العراقي اللبنانيين الى المساهمة في ورشة إعادة إعمار بلاده.

- إعتبار المسيحيين في العراق الرئيس عون المدافع الأول عن مسيحيي الشرق.

-التوافق على أهمية مواجهة الإرهاب بكل شدة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



الحراك الانتخابي الجدي بدأ، فالاجتماعات العلنية والسرية تتكثف وصولا الى تحديد الاحجام والاوزان والتحالفات، حتى الان يكتفي الجميع بجس نبض الجميع من دون ان يكون هناك اي التزام بتحالف او بالانضمام الى لائحة واحدة بحيث يمكن القول ان كل القوى السياسية في مرحلة استدراج عروض، فبعد اللقاء المسائي الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل علمت الـ mtv أن لقاء انتخابيا مهما سينعقد غدا في منزل النائب ابراهيم كنعان ويضم اضافة اليه الوزير ملحم رياشي والخبيرين الانتخابيين شانتال سركيس من القوات ونسيب حاتم من التيار، والهدف دراسة المشهد الانتخابي كاملا لتحديد اين يمكن التحالف وأين لا.



دبلوماسيا نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفلد يعود غدا الى لبنان ليضع المسؤولين اللبنانيين في اجواء المحادثات التي اجراها في اسرائيل في ملف النزاع النفطي بين بيروت وتل ابيب، وفي شأن دبلوماسي اخر علم ان زيارة البابا فرنسيس للبنان لا تزال قائمة وأن كل ما تردد عن إمكان تأجيل الحبر الاعظم الزيارة لا يعبر عن الواقع والحقيقة وهو ما اكدته ايضا مصادر مقربة من بكركي الى وكالة الانباء المركزية.



ماليا البحث في الموازنة يتقدم في ضوء الحاجة الملحة الى تحقيق اصلاحات لا سيما في قطاع الكهرباء وذلك للاستفادة ما أمكن من مؤتمرات الدعم الدولية للبنان.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



عند حدود السيادة، والواجبات الوطنية، تتمركز عوامل القوة للحفاظ على حقوق لبنان البحرية والبرية.. ومع تراكم التحديات تكرس المعادلات الذهبية بوجه العدوانية الصهيونية..



من مؤتمر دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية والشرق الأوسط، كان كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون لكل المتربصين بلبنان: "سنتصدى لاي اعتداء اسرائيلي على بلادنا مهما كلف الثمن، ومتمسكون بحقنا في استثمار جميع مواردنا" أكد قائد الجيش.. كلام يرد ضمن السياق الوطني المثبت من رئيس البلاد الذي جدده اليوم في بغداد، الى رئيسي المجلس النيابي والحكومة فقائد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي رسم الحدود للعنجهية الصهيونية، ووضع المعادلة عند الدولة اللبنانية..



في المعادلات الاقليمية عفرين ترسم صورة جديدة على الساحة السورية، دخلت القوات السورية او تكاد الى داخل المنطقة الواقعة تحت مرمى الاحلام التركية، فتحرك الهاتف الساخن بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، مركزين على الاستعداد للتنسيق الوثيق بين روسيا وإيران وتركيا من أجل دفع العملية السياسية نحو تطوير اتفاقات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، كما جاء في بيان الكرملين الروسي..



وتحت مرمى قذائف الارهابيين في الغوطة الشرقية، وقع اليوم مدنيو الاحياء الدمشقية، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وارتفاع اصوات السوريين للتخلص من هذه الجماعات الارهابية التي تهدد حياتهم واستقرارهم..





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



إنه زمن الانتخابات بامتياز، هكذا تتجلى صورة الحراك السياسي الداخلي، فيما الاصطفافات بدأت تأخذ مساراتها المتعددة في ضوء الاتصالات والمشاورات المواكبة لإعلان الترشيحات والتي تسبق إعلان اللوائح.



وفي هذا السياق الاتصالات متلاحقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على أن يزور وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي قبل ظهر غد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل للتشاور في إمكان التحالف.



أما كتلة المستقبل النيابية، فأكدت على خطاب الرئيس سعد الحريري في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري لجهة التشديد على عدم التحالف مع حزب الله، وعلى التوجه للتقدم بمرشحين من المستقبل من جميع الطوائف.



وفي التحركات برزت اليوم زيارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد اليعقوب للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولمتروبوليت بيروت للروم الارثوذوكس المطران الياس عودة، مؤكدا وقوف المملكة الى جانب الشرعية اللبنانية المنبثقة من الدستور والطائف ودعم المؤسسات .



اقتصاديا، الموازنة تحتل صدارة الاهتمامات بانتظار انطلاق عمل اللجنة الوزارية المكلفة مناقشتها، والتي ستنعقد في اجتماعات متتالية، وفي الشأن المالي ازمة تهز الجنوب، بعد وقوع العشرات من المواطنين ضحية لجرائم احتيال مالي من خلال بورصات وهمية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



بدأ تداخل المهل بين الاستحقاق الانتخابي والاستحقاقات المالية والدولية، في الاستحقاق الانتخابي تتلاحق الترشيحات وقد بلغت اليوم 74 مرشحا فيما ما زال هناك متسع من الوقت قرابة اسبوعين لانتهاء مهلة تقديم الترشيحات ثم لاعطاء مهلة لسحب الترشيحات تمهيدا لاعلان اللوائح.



في الموازاة بدأ العد العكسي لمؤتمرات دعم لبنان سواء عبر مؤتمر سيدر 1 او مؤتمر بروكسل او مؤتمر روما، النقاط المشتركة بين المؤتمرات الثلاثة انها تطلب من لبنان اصلاحات ادارية ومالية تمتاز بالشفافية، هذه مطالبات براقة، فلا لبنان قادر على انجاز الاصلاحات الى حين حلول موعد المؤتمرات ولا الدول المضيفة مقتنعة بقدرة لبنان على انجازات اصلاحات في شهر وهو ازلي عجز عن انجازها في عقود، يطلب من لبنان ان يخفف من اثقال الادارة اللبنانية فيما الحكومة تمعن في التوظيف، والموسم موسم انتخابات ويستدرج التوظيفات الانتخابية، ويطلب من لبنان خفض موازنته، فيما لا يجرؤ اي وزير او اي نائب على طرح التخفيضات لان معظمهم عيونهم على صناديق الاقتراع في السادس من ايار المقبل وليس على مؤتمر سيدر 1 في السادس من نيسان المقبل، من الاخر حكومة انتخابات من رأسها حتى اخر وزير فيها، ومجلس نواب انتخابات، من رأسه حتى معظم نوابه كيف يقدرون على اشتراح الاصلاحات؟



ما يطلبه سيدر 1 لا يتحقق في حكومة ستغادر صباح السابع من ايار، ولا يتحقق من مجلس نواب سيغادر في التاريخ عينه، ولأن الواقع هكذا رجاء فتشوا عن الهاءات حرزانة تلهون بها الناس ولا تعدون بإصلاحات تعرفون ونعرف انه لن يتحقق، وخير دليل على ذلك الاصلاح في الكهرباء، فكلما جرى الحديث عن هذا الملف تزداد ساعات لتقنين وتزداد المولدات الخاصة والاهم من ذلك تزداد الديون بمليارات الدولارات على مؤسسة كهرباء لبنان.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



قطع العراق قالب عيد ميلاد الرئيس ميشال عون ومعه قص شريط الاحتفال بأول دولتين في البقعة الملتهبة تهزمان الإرهاب لبنان والعراق بلدان خرجا من الطوق الأسود وشكلا رسالة عن إرادة القتال والتحرير ولما كان مسيحيو لبنان ولاسيما في القرى الحدودية الأمامية هم ضمانة وسياج هذا التحرير فإن مسيحيي الموصل وعموم العراق كانوا في قلب المحرقة والتهجير والصلب وهدم كنائسهم ومن كتبت له النجاة أصبح لاجئا على أبواب الدول في أكبر خطة تفريغ وتهجير لمسيحي هذا الشرق وعلى أجراس ما أعيد ترميمه من كنائس دق الرئيس ميشال عون اليوم زائرا مصحوبا بكتاب التعايش الإسلامي المسيحي في لبنان موئل الحضارات والثقافات والأعراق.



لكن اللبنانين يسمحون لأنفسهم بخرق هذا الكتاب لدواع انتخابية عاجلة ظرْفية وموقتة وبتدبير حروب صغيرة لزوم الأصوات التفضيلية فيصبح بلد حوار الحضارات داحر الإرهاب على أنواعه مشغولا بنبأ افتراضي أتى بجيوش حزب الله إلى بلاد كسروان وبأصل وفصل حسين زعيتر الذي جلس على تاريخ جبيل وكاد تاليا ينسي اهالي كسروان أن شامل روكز هو "الغريب" الذي يقاتلهم اليوم في عقر ديارهم.



هذا هو لبنان الرسالة اليوم التي سوف تكتب رسائل أعمق في الشهرين الفاصلين عن الانتخابات النيابية لكنها كلها تبقى تحت سقف الإنفاق السياسي المشروع باستنثاء استخدام المقار والمواقع الرسمية والوزارات الخدماتية لأغراض الدعاية الانتخابية وهذا ما تمت معاينته بالإعلان والدعم المشهود في كل من قصر بعبدا وعين التينة

وإذا كان قانون الانتخاب معقدا على صعيد التحالفات والأصوات التفضيلية فإن المعنيين به من المرشحين زادوه تعقيدا وأباحوا لأنفسهم الخرق قبل التصويت ومما يساعدهم على ذلك أن الهيئات الرقابية التي تسبق وتشرف وتلي عملية الانتخاب باتت شبه معطلة فيما تعول الآمال على مجموعات المجتمع المدني أنفسهم الذين يدخلون هذا الاستحقاق مرشحين على مستوى لبنان ليكونوا تاليا عينا على السادس من آيار.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



بلاءات ثلاث يستقبل لبنان دايفيد ساترفلد العائد من تل ابيب، لا تنازل عن الحقوق النفطية الكاملة، لا قبول بخط هوف لشفط ما يزيد عن 60% من ثروة لبنان، ولا قيمة لتهديدات افيغدور ليبرمان بخسارة لبنان في حال لم يقبل بسرقته، فماذا في جعبة ساترفلد من طروحات؟



القطار الانتخابي يسير على السكة بخطى متسارعة حسما للخيارات والتحالفات واختيارا للمرشحين وفرزا للحلفاء والمنافسين، وبدا واضحا ان خطوة الرئيس نبيه بري اعلان المرشحين المعتمدين من حركة أمل ضخت انعاشا للموسم الانتخابي ولا سيما ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لاقاه بخطوة مماثلة اذ اعلن اسماء مرشحي الحزب، التزامن المنسق في اعلان ترشيحات الحركة والحزب شكل رسالة تعكس متانة تحالفهما وثقتهما بمرشحيهما وبقواعدهما الشعبية. في سباق مع الوقت الانتخابي بدت موازنة العام 2018 التي وضع مجلس الوزراء يده عليها، عل الحكومة تنجزها وتحيلها الى المجلس النيابي لاقرارها قبل الانتخابات النيابية وعلمت الـ nbn ان اللجنة الوزارية المعنية ستعقد اجتماعين غدا وبعد غد في السراي للبحث في موضوع الموازنة قبل ان يبت فيه مجلس الوزراء.



في الميدان السوري وصلت القوات الشعبية السورية الى عفرين فجن جنون تركيا التي بادرت الى القصف خبط عشواء على مناطق وجود هذه القوات من دون تمييز بين مدنيين او حتى صحافيين، في الامم المتحدة دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري مبديا الاستعداد لتبادل اراض بشكل طفيف مع اسرائيل وفق اتفاق بين الطرفين، عباس اعتبر ان الاعتراف بدولة فلسطينية يعزز المفاوضات معلنا رفض الحلول الجزئية والدولة ذات الحدود المؤقتة ومطالبا بالية متعددة الاطراف للسلام، اما الرد الاميركي فكان استعداد المفاوضين المكلفين من قبل واشنطن ولكن ماذا عن استعداد تل ابيب؟





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