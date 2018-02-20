الارقامُ الصادمة لموازنة 2018 تُسابق الاصلاحات المطلوبة

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على وقع المؤتمرات الدولية التي يطرق لبنان بابها ولاسيما باريس 4 المرتقب في نيسان، واصوات جرس الانذار المالي والاقتصادي الذي دق صندوق النقد الدولي ناقوس خطره،



وضعت موازنة 2018 امس على طاولة بعبدا الحكومية بظل اصرار رئاسي على اقرارها سريعا شرط ارتباىطها باصلاحات ضرورية. الا ان المفاجأة الصادمة كانت في ارقامها التي تبيّن ‏انّ العجز فيها يتخطى ال 8 الاف مليار



يصر التيار الوطني الحر على اقرار" موازنة اصلاحية" متمسكا بنقاط 5 يجب العمل لتحقيقها تخفيضا للعجز



على اي حال وبانتظار ما ستؤول اليه اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة البحث بالملاحظات حول ارقام الموازنة ، فالاخيرة ستعقد بحسب المعلومات اولى جلساتها الاربعاء والخميس في السراي.