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أبي خليل بعد اجتماع التكتل: وجوب الالتزام بخمسة مواضيع في موازنة ٢٠١٨ التي لا يمكن الشروع بدونها (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

20
FEBRUARY
2018
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عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وبعد الاجتماع أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن " التكتل ناقش اليوم موضوع الحدود البحرية والنفط والغاز ونؤكد على أننا أول من قاتل في حماية هذا الموضوع ولا مجال للمزايدة علينا وندعو الجميع إلى الكف عن المزايدات. "

وأضاف: " الموضوع الثاني هو الموازنة ونعيد التأكيد على الموقف الذي اتخذه رئيس التكتل والتيار في جلسة مجلس الوزراء وهو وجوب الالتزام بخمسة مواضيع في موازنة ٢٠١٨ التي لا يمكن الشروع بدونها. "

وبموضوع الكهرباء أشار الوزير ابي خليل أن معامل الكهرباء تتوقف لاسباب واهية، ومعمل دير عمار متوقف بسبب حجة واهية هي الـTVA، واستغرب كيف أن من أوقف مشاريع بناء المعامل لديه الجرأة أن يسال اليوم لماذا لم يتم بنائها!

واضاف: " طرحنا حلول لزيادة انتاج الكهرباء وخفض الكلفة ولسنا وراء مشروع معين بل نحن وراء حل شامل للكهرباء. "

 

ثم سمى الوزير ابي خليل العوامل الـ٥ الضرورية لموازنة ٢٠١٨، وهي:

١- خفض الفوائد وكلفة الدين العام

٢- تخفيض الانفاق في الوزارات

٣- تخفيض المساهمات عبر التحقق من الجمعيات المستفيدة منها

٤- الإصلاحات كزيادة التطويع والتوظيف وضبط الهدر وتفعيل الجمارك

٥-الكهرباء والسلفة التي تغطي الفارق بين التعرفة المخفضة والكلفة

اما بالموضوع الانتخابي قال ابي خليل: " بالنسبة للانتخابات التكتل ينتهج سياسة الانفتاح ويلتقي كل من يود اللقاء به ونقوم بلقاءات مع كل الاطراف وأي لقاء مع أي فريق لا يعني التحالف معه. "

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