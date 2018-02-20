تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.. تحقق تاتش أول خطوة لها في عالم رأس المال الاستثماري لدعم الشركات الناشئة

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رئيس مجلس إدارة تاتش بدر الخرافي: ستسهم هذه المبادرة في تطوير وتنمية سوق رأس المال الاستثماري في لبنان.

بيروت 20 شباط 2018: أعلنت تاتش، شركة الاتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان، بإدارة مجموعة زين، أنه تم إطلاق صندوق استثمار للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات يحمل اسم MIC Ventures تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبحضوره، للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تم إطلاق الصندوق خلال حفل تم تنظيمه في 19 شباط في السرايا الكبير بحضور معالي وزير الاتصالات جمال الجراح، كشفت خلاله تاتش عن لعبها دور الشريك الاستراتيجي للشركات الناشئة التي يستثمر فيها صندوق MIC Ventures.

ويهدف صندوق MIC Ventures الى جمع الاستثمارات والتعاون مع خبراء من مشغلي شبكات الخلوي في لبنان للاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من مجالات المعرفة. على أن تقوم الشركات الخلوية في مرحلة لاحقة بتقييم النتائج المتوخاة لكل مشروع والتقنيات المبتكرة والفريدة من نوعها التي يقدمها، بما من شأنه التصدي لتراجع واردات خدمات الاتصالات والبيانات التقليدية. كما ستوفر تاتش لرواد الأعمال مساحة عمل حاضنة تؤمن لهم كل المتطلبات اللوجستية، بالإضافة إلى مدّهم بالدعم التقني.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، ورئيس مجلس إدارة شركة تاتش، بدر الخرافي حضر حفل الإطلاق وعلّق قائلاً: "إننا فخورون جداً بأن نكون جزءاً من مبادرة MIC Ventures المدعومة بفضل رؤيا معالي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يدافع دائماً عن قضايا تطوير الشباب وتنمية ثقافة رواد الأعمال في لبنان، بالتعاون مع معالي وزير الاتصالات جمال الجراح".

وتابع الخرافي مؤكداً "أنه لطالما اقترن اسم زين وتاتش بريادة قطاع الاتصالات المتنقلة في المنطقة وهما المثال الذي يحتذي به الآخرون. منذ خمس سنوات اتخذنا قراراً جريئاً للابتكار من خلال تحديد صناديق رأس المال والشركات الناشئة والاستثمار فيها، لجمع الخبرات اللازمة، كما لتمييز أنفسنا وتقديم خدمات رقمية مبتكرة لزبائننا. وقد عقدت زين اتفاقيات مع أربعة صناديق استثمارية حتى الآن، اثنان منهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واحد لأوروبا والأخير للسوق الأميركية. وعليه، سننقل خبرتنا هذه ونستثمرها لصالح MIC Ventures مع تصميمنا على تحقيق الازدهار المرجو لها. نؤكد مرة أخرى أن زين وتاتش تلتزمان مواصلة الاستثمار في المنظومة البيئية الملائمة لرواد الأعمال في لبنان، ونثق كلياً بأن هذه المبادرة ستسهم في تطوير وتنمية المنظومة البيئية الرقمية وسوق رأس المال الاستثماري الخاص بريادة الأعمال في لبنان".

أما الرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان فقال: "من الضروري جداً لنا كمشغلين للاتصالات المتنقلة أن نسعى دائماً للابتكار والبحث عن فرص جديدة للتميز. إننا مسرورون بأن نكون جزءاً فاعلاً في صندوق مخصص للاستثمار في رواد الأعمال الواعدين في لبنان، الملتزمين بناء أفضل الشركات التكنولوجية في لبنان والمنطقة. نسعى للمساهمة في تطوير هذه الشركات الناشئة بالاستناد الى وسائل متعددة، بما فيها توفير منتجات وخدمات فريدة تغني حياة زبائننا".

وكجزء من ركائزها الاستراتيجية، يستثمر مشغلو الاتصالات المتنقلة كثيراً في رواد الأعمال والشركات الناشئة بهدف تسريع وتيرة الابتكار، إغناء محتواهم وتدعيم النمو الاقتصادي.

تركّز منصة زين الرقمية والإبداعية Zain Digital Frontier and Innovation (ZDFI) على مجالات عدة من الابتكار، مما أدى بالمجموعة للعب دور فعّال وناشط في عالم رأس المال الاستثماري. وفي سعيها للتحول الى رائدة الابتكار على صعيد المنطقة، ستدعم زين تاتش وتركز على الخدمات الرقمية، الاستثمار في الشركات الناشئة والمدن الذكية.