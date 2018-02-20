living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.. تحقق تاتش أول خطوة لها في عالم رأس المال الاستثماري لدعم الشركات الناشئة

20
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


رئيس مجلس إدارة تاتش بدر الخرافي: ستسهم هذه المبادرة في تطوير وتنمية سوق رأس المال الاستثماري في لبنان.

بيروت 20 شباط 2018: أعلنت تاتش، شركة الاتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان، بإدارة مجموعة زين، أنه تم إطلاق صندوق استثمار للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات يحمل اسم MIC Ventures تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبحضوره، للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تم إطلاق الصندوق خلال حفل تم تنظيمه في 19 شباط في السرايا الكبير بحضور معالي وزير الاتصالات جمال الجراح، كشفت خلاله تاتش عن لعبها دور الشريك الاستراتيجي للشركات الناشئة التي يستثمر فيها صندوق MIC Ventures.

ويهدف صندوق MIC Ventures الى جمع الاستثمارات والتعاون مع خبراء من مشغلي شبكات الخلوي في لبنان للاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من مجالات المعرفة. على أن تقوم الشركات الخلوية في مرحلة لاحقة بتقييم النتائج المتوخاة لكل مشروع والتقنيات المبتكرة والفريدة من نوعها التي يقدمها، بما من شأنه التصدي لتراجع واردات خدمات الاتصالات والبيانات التقليدية. كما ستوفر تاتش لرواد الأعمال مساحة عمل حاضنة تؤمن لهم كل المتطلبات اللوجستية، بالإضافة إلى مدّهم بالدعم التقني.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، ورئيس مجلس إدارة شركة تاتش، بدر الخرافي حضر حفل الإطلاق وعلّق قائلاً: "إننا فخورون جداً بأن نكون جزءاً من مبادرة MIC Ventures المدعومة بفضل رؤيا معالي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يدافع دائماً عن قضايا تطوير الشباب وتنمية ثقافة رواد الأعمال في لبنان، بالتعاون مع معالي وزير الاتصالات جمال الجراح".

وتابع الخرافي مؤكداً "أنه لطالما اقترن اسم زين وتاتش بريادة قطاع الاتصالات المتنقلة في المنطقة وهما المثال الذي يحتذي به الآخرون. منذ خمس سنوات اتخذنا قراراً جريئاً للابتكار من خلال تحديد صناديق رأس المال والشركات الناشئة والاستثمار فيها، لجمع الخبرات اللازمة، كما لتمييز أنفسنا وتقديم خدمات رقمية مبتكرة لزبائننا. وقد عقدت زين اتفاقيات مع أربعة صناديق استثمارية حتى الآن، اثنان منهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واحد لأوروبا والأخير للسوق الأميركية. وعليه، سننقل خبرتنا هذه ونستثمرها لصالح MIC Ventures مع تصميمنا على تحقيق الازدهار المرجو لها. نؤكد مرة أخرى أن زين وتاتش تلتزمان مواصلة الاستثمار في المنظومة البيئية الملائمة لرواد الأعمال في لبنان، ونثق كلياً بأن هذه المبادرة ستسهم في تطوير وتنمية المنظومة البيئية الرقمية وسوق رأس المال الاستثماري الخاص بريادة الأعمال في لبنان".

أما الرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان فقال: "من الضروري جداً لنا كمشغلين للاتصالات المتنقلة أن نسعى دائماً للابتكار والبحث عن فرص جديدة للتميز. إننا مسرورون بأن نكون جزءاً فاعلاً في صندوق مخصص للاستثمار في رواد الأعمال الواعدين في لبنان، الملتزمين بناء أفضل الشركات التكنولوجية في لبنان والمنطقة. نسعى للمساهمة في تطوير هذه الشركات الناشئة بالاستناد الى وسائل متعددة، بما فيها توفير منتجات وخدمات فريدة تغني حياة زبائننا".

وكجزء من ركائزها الاستراتيجية، يستثمر مشغلو الاتصالات المتنقلة كثيراً في رواد الأعمال والشركات الناشئة بهدف تسريع وتيرة الابتكار، إغناء محتواهم وتدعيم النمو الاقتصادي.

تركّز منصة زين الرقمية والإبداعية Zain Digital Frontier and Innovation (ZDFI) على مجالات عدة من الابتكار، مما أدى بالمجموعة للعب دور فعّال وناشط في عالم رأس المال الاستثماري. وفي سعيها للتحول الى رائدة الابتكار على صعيد المنطقة، ستدعم زين تاتش وتركز على الخدمات الرقمية، الاستثمار في الشركات الناشئة والمدن الذكية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout