انتخابات 2018: مخيبر يعلن تقديم ترشحه للانتخابات عن دائرة المتن

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اعلن النائب غسان مخيبر في بيان، بانه تقدم اليوم (الثلاثاء في 20 شباط) بتصريح ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن دائرة المتن.

وتوجه النائب مخيبر في البيان الى اللبنانيين معلنا: "بتأييدكم وبأصوات ناخبي المتن، اعاهد نفسي واعاهدكم بأن استمر دون كلل في العمل على بناء الدولة: السيدة، القوية، المدنية، الديمقراطية، الفعالة، اللامركزية، المؤسسة على سيادة الحق والقانون، الخالية من الفساد، المزدهرة اقتصاديا، الحامية والمعززة للحريات وحقوق الإنسان، النظيفة بيئيا، الفعالة في تأدية كافة الخدمات العامة لمواطنيها لا سيما للمحتاجين والمهمشين.

وختم النائب مخيبر البيان مؤكدا: "معا ننتصر انشاءالله، ونحقق بناء هذه الدولة المرتجاة ..."