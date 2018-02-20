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في لبنان: تآمرت مع غريبَيْن لقتل زوجها وكانت المفاجأة..!

20
FEBRUARY
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "بتاريخ 15/02/2018 وردت شكوى حول إدعاء السيد: ف. ك (مواليد عام 1980، لبناني) ضدَّ زوجته وآخرين، بجرم التخطيط لعملية قتله والتحريض على القتل والسرقة والتزوير.
 
بنتيجة التحريات المكثفة تمكّنت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعى عليهم جميعاً، وهم كل من:
 
- م. د. (مواليد عام 1987، لبنانية) زوجته.
 
- أ. د. ( مواليد عام 1997، لبناني).
 
- ت. ض. ( مواليد عام 1987، لبناني).
 
- ن. ب. ( مواليد عام 2000، سوري).
 
- م. ع. (مواليد عام 1994، سوري).
 
بالتحقيق معهم، اعترفت زوجة المدعي بإقدامها على تكليف: (ن. ب) و( م. ع) على قتل زوجها، مقابل مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وإستئجار سيارة وشراء مسدس حربي مزود بكاتم للصوت بغية تنفيذ العملية وإحراق الجثة ورميها في وادٍ بالشوف لطمس معالم الجريمة. وعند تأكّد (ن. ب) و(م. ع) من نية الزوجة الجرمية، قاما بإعلام المدعي بحقيقة الأمر، فتم الاتفاق فيما بينهم على وضعه في مكان آمن وجرى إيهامها بتنفيذ العملية، فدفعت لهما المبلغ المذكور أعلاه بتاريخ 12/02/2018 نقداً وبموجب شيكات مزورة، ثم إدّعت لدى مخفر درك السعديات بفقدان زوجها لإبعاد الشبهات عنها. واعترفت أيضاً أنَّها على علاقة بالمدعو: (ت. ض) وأخبرته عن ارتكاب الجريمة فتكتم عليها.
 
كما اعترف الموقوفون المذكورون بما نسب إليهم.
 
التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص".
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