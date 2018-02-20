الرئيس عون وصل الى بغداد في زيارة رسمية

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وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر ليومين تلبية لدعوة من نظيره العراقي د.محمد فؤاد معصوم.

وكانت الطائرة الرئاسية حطت في مطار بغداد الدولي عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (التاسعة صباحاً بتوقيت بيروت)، حيث كان في استقبال رئيس الجمهورية وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، رئيس بعثة الشرف وزير الثقافة العراقي فرياد محمد فقي راوندوزي واعضاء البعثة اضافة الى سفير لبنان لدى العراق علي حبحاب والسفير العراقي في لبنان علي عباس بندر العامري.

واستعرض الرئيس عون ثلة من حرس الشرف، قبل استراحة قصيرة في صالة الشرف الكبرى في المطار، انتقل بعدها والوفد المرافق الى القصر الجمهوري العراقي-"قصر السلام" حيث سيجري الرئيس عون محادثات ثنائية مع الرئيس معصوم تليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والعراقي، على ان يعقبهما مؤتمر صحافي مشترك، يقيم بعده الرئيس العراقي مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد المرافق الذي ضم وزراء: الصناعة حسين الحاج حسن، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، السياحة اواديس كدنيان، إضافة الى النائب آغوب بقرادونيان ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون التعاون الدولي الوزير السابق الياس بو صعب والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون الهاشم، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري ورئيس مجلس رجال الاعمال اللبناني- العراقي السيد عبد الودود نصولي ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا.

وكانت وسائل الاعلام العراقية، لاسيما الصحف الصادرة اليوم، ركزت على الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عون على رأس الوفد اللبناني الى بغداد، مشددة على "اهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الصعد لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية كما الامنية حيث سيؤكد الجانبان على ضرورة توسيع اطر تبادل الخبرات والتعاون لمواجهة الارهاب."