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تحضروا - منخفض جوي جديد يتأثر به لبنان اعتباراً من هذا اليوم.. وتحذير من الرياح القوية

20
FEBRUARY
2018
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أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أن منخفضا جويا قادما من جنوب ايطاليا سيتأثر به لبنان يوم الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين ترافقه رياح قوية، امطار غزيرة سيول وثلوج على 1500 متر.
 
إليكم الطقس بالأيام
 
5 – الثلاثاء 20/ 2/ 2018: طقس مستقر مع استقرار درجات الحرارة، ورياح شرقية.
 
6 - الاربعاء 21/ 2/ 2018: طقس ربيعي مع ارتفاع درجات حرارة لتصبح في حدود 15 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً احتمال ضئيل لأمطار متفرقة خاصة على الساحل وخصوصاً في الشمال.
 
7- الخميس 22/ 2/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة.
 
8- الجمعة 23/ 2/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 16 درجة بقاعاً و 21 درجة ساحلاً.
 
9-السبت 24/ 2/ 2018: طقس مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 16 درجة بقاعاً و 21 درجة ساحلاً.
 
10 – الاحد 25/ 2/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال امطار متفرقة غزيرة احياناً مع سيول وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر - رياح قوية (ينبه اصحاب البيوت البلاستيكية من الرياح القوية والصيادين من البحر الهائج والمواطنين الانتباه في قيادة السيارات خوفاً من التزحلق ومن تساقط الثلوج على 1500 متر ومن تشكل السيول).
 
11- الاثنين 26/ 2/ 2018: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة واحتمال امطار متفرقة غزيرة مع سيول ورياح قوية (ينبه اصحاب البيوت البلاستيكية من الرياح القوية والصيادين من البحر الهائج والمواطنين الانتباه في قيادة السيارات خوفاً من التزحلق ومن تساقط الثلوج على 1500 متر ومن تشكل السيول).
 
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