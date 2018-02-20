الرئيس عون غادر الى العراق وارمينيا في زيارتين رسميتين‎

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غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم مطار رفيق الحريري الدولي متوجها الى بغداد في زيارة رسمية لجمهورية العراق تستمر ليومين، تلبية لدعوة من نظيرهالعراقي الرئيس محمد فؤاد معصوم.

ويرافق الرئيس عون وفد رسمي يضم وزراء:الصناعة حسين الحاج حسن، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، السياحة اواديس كدنيان، اضافة الى النائب آغوب بقرادونيان ووفد استشاري واداري واعلامي على أن ينضم الى الوفد في بغداد سفير لبنان لدى العراق علي حبحاب.

وينتقل الرئيس عون والوفد المرافق يوم غد الاربعاء، من بغداد الى العاصمة الارمينية "يريفان" في زيارة رسمية تستمر ايضاً ليومين تلبية لدعوة من نظيره الارميني سيرج سركيسيان، على ان ينضم الى عداد الوفد المرافق في يريفان سفيرة لبنان لدى ارمينيا مايا داغر.