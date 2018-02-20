بري: - نحن والحريري مش سوا

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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "الحياة"، إن الهدف من ترك المقعد الدرزي في بيروت خاليا على لائحته الإنتخابية، هو مراعاة لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ، مع احتمال عدم ضم مرشحين حلفاء للمقاعد السنية الستة في العاصمة بل لبعضها.

وأوضح بري أمام زواره، كما نقلوا لـ"الحياة"، أن رئيس الحكومة سعد الحريري "فاتحني صادقاً قبل أشهر برغبته في التحالف معي، فرحّبت، وحين أبلغته بتحالفنا مع حزب الله قال إنه لن يكون في لائحة واحدة مع الحزب".

وحدد بري أسماء 16 مرشحاً في 6 دوائر بينهم ثلاثة من الوجوه الجديدة أبرزهم الوزيرة الحالية عناية عز الدين .