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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 20-02-2018

20
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2018
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الأخبار


- الأسير بخير
نفت مصادر أمنية ما أشيع أمس عن تدهور صحة رجل الدين الموقوف أحمد الأسير في سجن رومية. وأكّدت المصادر أن الأسير بصحة جيدة، ولم يطرأ أي تبدّل على حالته الصحية.


- بري يحاور طلاب «اللبنانية الأميركية»
يحاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، السبت المقبل، في قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، طلاباً من الجامعة اللبنانية ــ الأميركية، في كل الشؤون المحلية والإقليمية، تلبية لمبادرة رئيس الجامعة جوزف جبرا.


البناء


- خفايا
كشفت مصادر مطلعة أنّ اجتماعاً انتخابياً عُقد في مكتب نائب بارز، وحضره أكثر من طرف سياسي، توصّل إلى نتائج مُرضية لجميع الحاضرين، الذين اتفقوا على أن يؤخّروا لبعض الوقت الإعلان عما تفاهموا عليه، أوّلاً لأنّ هناك أطرافاً أخرى لم تنته المفاوضات معها بعد، وثانياً لأن لا مصلحة في الإعلان المبكّر عن التحالف الانتخابي، و»كلّ شيء في وقته حلو...».
- كواليس


قالت مصادر يمينة عسكرية إنّ ترتيبات هجمات معاكسة على جميع الجبهات قد اكتملت لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية بوجه التحالف الذي تقوده السعودية، وإنّ المبعوث الأممي الجديد مطالب بالتروي قبل طرح أيّ مبادرة منقوصة تستند إلى وهم أنّ اليمنيّين يحتاجون لوقف للنار بأيّ ثمن فما رفضه اليمنيون ودفعوا ثمنه دماً لن يقبلوا به تحت شعار الحلّ السياسي. ووضعت المصادر عمليات اليومين الماضيين في هذا الإطار…

الجمهورية

لم يتأمّل مرجع ديني ومسؤول قطاع تربوي خيراً في أن تبتّ الدولة ملفاً شائكاً ويكون الحل على طريقتها.
يتجه تحالف سياسي لعدم إقفال لائحته في بيروت الثانية لتصبح خمسة مرشحين فقط.

اللواء


- همس
تتحدث معلومات عن تشكيل ما يشبه «خلية أزمة دبلوماسية» لمتابعة مسار الانتخابات النيابية، لا سيما التحالفات منها!
- غمز
لاحظ مصدر متابع أن حزباً كبيراً راعى وضعيات دولية، في ما خصّ مرشحيه، متوقفة عند مراعاة صفات معينة.
- لغز
تسعى جهة سياسية لاحتواء «الانقسامات الانتخابية» وتأثيراتها على البنية التنظيمية، بعدما انفلت «الملق» كما يقال.

المستقبل


إنّ ديبلوماسيين معنيين بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمرات الدعم للبنان أبلغوا مسؤولين لبنانيين ارتياح دولهم لتسريع الحكومة خطوات إقرار موازنة 2018 واعتماد الإصلاحات المرفقة بها.

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